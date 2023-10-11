她瘦了10公斤 脖子卻「腫一大圈」這病作祟誤會一場

（圖：健康醫療網提供）

58歲王姓婦人去年底透過飲食節制瘦身，迄今減重 10多公斤，原本她自豪身體愈來愈輕盈，但卻發現脖子「腫了一大圈」，經過詳細檢查發現，竟是甲狀腺結節造成的甲狀腺亢進。

甲狀腺結節外觀難察覺 多數為良性

中國附醫內分泌科主任、亞洲大學附屬醫院新陳代謝科醫師王子源表示，甲狀腺結節多半長在頸部內，有時外觀不易發現，但多數均為良性，僅約1成為惡性腫瘤 ；臨床上可以透過甲狀腺超音波及在超音波導引下進行細針穿刺，因此即使結節小於1公分，也可判別出良性或惡性。

毒性多結節性甲狀腺腫 發生率隨年齡增長攀升

王婦表示，20多年前就曾檢查出甲狀腺結節的問題，但多年來始終和平共存，外觀上也沒有特別變化，直到去年開始嘗試瘦身節食，原本還因體重下降暗自慶幸「終於瘦下來了」，沒想到全身都瘦，就只有「脖子腫腫的」，加上摸起來有硬硬的感覺，只好就醫檢查。

王子源也指出，王姓婦人原本就有甲狀腺結節，經一段時間後，有的結節會自主分泌過多的甲狀腺素，造成甲狀腺功能亢進，經詳細檢查後，患者不僅有多顆結節，且最大顆約3公分大，確認為「毒性多結節性甲狀腺腫」，這類患者甲狀腺亢進發病年齡多半在60歲以後，且發生率隨年齡增長而攀升。

治療方式一次看 定期檢查早治療

王子源提醒，「毒性多結節性甲狀腺腫」是僅於「葛瑞夫茲症」外，造成甲狀腺亢進的第二原因，患者須先服藥治療，等待甲狀腺功能數值恢復正常後，再決定下一階段採取原子碘或手術治療，但以上兩者都會造成甲狀腺低下，須補充甲狀腺素，如果病患不想接受原子碘或手術治療，就須長期服用抗甲狀腺藥物，民眾也應定期安排健康檢查，才能及早發現毒性多結節性甲狀腺腫、及早治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59458