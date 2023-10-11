中年女睡不好又吃不下 竟是「使用這藥物」惹禍

（圖：健康醫療網提供）

有皮膚疹困擾的57歲邱女士，日前因天氣炎熱長了大量的濕疹、汗疹、汗皰疹，到皮膚科診所就醫，除了擦的藥膏外，也服用了大量類固醇藥物壓制症狀。幾個禮拜停藥後，皮膚問題雖然被控制住，但是邱女士卻老是感覺全身無力、晚上睡不著覺、血糖 數值更異常升高，維持了兩個多月遲遲找不到原因。

可體松分泌過低 導致食慾不振、虛弱疲累

台北慈濟醫院新陳代謝科醫師周璠表示，經過詳細檢查，懷疑邱女士的症狀是大量使用類固醇藥物後突然停藥，導致腎上線素荷爾蒙可體松低下，除安排抽血，也給予低劑量的類固醇治療，一個禮拜後，她的症狀大幅好轉，抽血報告也證實是腎上腺功能低下，持續服藥兩個禮拜後，邱女士恢復精神，腎上腺功能恢復正常、血糖也回到正常值。

周璠說明，可體松（Cortisol）又稱皮質醇，是腎上腺皮質分泌的荷爾蒙之一，腺體位於腎臟上端的腎上腺，左右各一，是一種壓力荷爾蒙，當人體遇到危機時，會刺激血糖、血壓 及心跳快速上升，以應付緊急狀況。但如果可體松分泌過高，反而導致庫欣氏症候群，出現睡眠異常、傷口不易痊癒、中心肥胖但四肢肌肉流失、骨質流失的情形，外顯症狀則有常見的月亮臉、水牛肩、紫色妊娠紋等；反之若分泌不足則會造成腎上腺功能低下，產生食慾不振、低血壓、低血糖、電解質異常、虛弱、反應慢等症狀。

類固醇大量服用 突停藥恐引發「腎上腺功能低下」

周璠指出，腎上腺功能低下的發生原因有腎上腺腫瘤或腦下垂體異常，但其中藥物造成的發生率非常常見，若未適切治療，萬一病人在此時遭逢嚴重的感染或急症，可能出現腎上腺危象，也稱為急性腎上腺功能不全，每年約8%的腎上腺功能不全患者會出現腎上腺危象，死亡率約為6%。如果能夠迅速識別並及時進行類固醇治療，患者的預後和康復效果良好。

可體松是在人體產生的荷爾蒙，若被製成藥物，就是耳熟能詳的類固醇。類固醇在正確使用的情況下能解決許多急性病症，但若未遵照醫囑服用，很可能造成人體腺體分泌異常。

濫用藥物恐引起併發症

許多民眾到處求醫，為緩解當下不適，但卻忽略尋根治本的重要性，也在無意中濫用了類固醇一類的藥物。常見如長者關節痛會長期到診所打止痛針、或是飽受皮膚疹困擾一發作就到診所拿藥，症狀改善就下次發作再去拿藥。

周璠提醒，類固醇雖能治癒許多急症，但長期未控制的情況下一直使用會導致諸多併發症如：骨頭壞死、血糖失調、心血管負擔等，單純用藥緩解並非長久之道，反而造成惡性循環。

資料來源：健康醫療網

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