被懷疑裝病 找不出病因 醫揪出是「公主病」作怪

（圖：健康醫療網提供）

51歲的陳小姐，四年前出現肌肉 僵硬、廣泛性疼痛，還有疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等症狀。她四處求醫，看過骨科 、復健科等，都找不出病因，甚至被誤以為是「裝病詐保」。爾後陳小姐輾轉至神經內科檢查，才確診罹患俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」（Fibromyalgia），經由光田醫院神經內科主任楊鈞百使用「重複經顱磁刺激術(rTMS)」治療後，疼痛情況與身心不適終於減少許多。

談起「公主病」，陳小姐表示，自己曾經因為頑強疼痛而陷入嚴重低潮，即使嘗試過許多治療方法，都因效果不彰而影響生活，加上服用類固醇止痛身形浮腫，整個人非常憂鬱。當時檢查都查不出病因，又因為她從事保險 業，一度被誤以為是想詐領保險金。

歷經一連串的轉診，陳小姐最後至台中光田醫院求診，醫師檢查時，發現她的肌肉在疼痛時，常伴隨極度僵硬的症狀，甚至打針時針頭都難以進入，因此確認陳小姐身體的確異常，並非「裝病詐保」。她在楊主任的建議下，嘗試了rTMS治療，連續治療3個療程之後，疼痛從每周發作好幾次，現已可控制到2到3個月才發作一次，疼痛狀況大幅改善。

中樞神經太敏感 痛起來要人命

前F4成員朱孝天、名模蔡淑臻都苦於「纖維肌痛症」纏身。楊鈞百說明，纖維肌痛症是因為中樞神經過於敏感，使神經在傳遞訊息時，將痛覺訊號異常放大，若疼痛只讓一般人覺得輕微的痛感，對患者來說卻是數倍甚至數十倍的放大，疼痛難忍。這種慢性且廣泛性的身體疼痛，同時讓身體容易在按壓之後引發劇痛，不僅讓患者苦不堪言。

纖維肌痛症常見於20到50歲的女性，造成這種慢性廣泛性疼痛的機轉尚未明瞭，醫界推測可能跟個人體質、壓力、心理創傷等有關。目前已知患者疼痛處的肌肉組織並無特定的病理變化，但對按壓刺激產生的閾值（threshold）都較正常人來得低，所以一般認為除周邊神經系統被激活外，中樞神經系統的過度敏感化（hypersensitivity）應該扮演更關鍵的角色。

此外，纖維肌痛症患者服用一般止痛藥療效不佳，雖然有少數藥物可以針對纖維肌痛症來做治療，但對特定患者仍難以根治，疼痛問題時好時壞，讓患者的生活品質大受影響。由於難以根治，纖維肌痛症的患者只能試著調整生活形態，儘量學習與它和平共處，並以減緩發作頻率與強度，以改善生活品質為首要治療目標。

楊鈞百解釋，rTMS透過短時間內重複激發的磁生電流效應，刺激或抑制腦部特定區域，調整腦部訊號，改善憂鬱或疼痛等症狀。腦部神經迴路就像是電路板，纖維肌痛症就像是電流迴路異常，而rTMS可以調整腦部的情緒或疼痛迴路，減緩發作的次數與程度。

旁人誤以為裝病 對患者二度傷害

陳小姐表示，身為纖維肌痛症的患者，她深刻體會這個疾病對患者造成多大的困擾，尤其是旁人無法理解患者的不適，常誤以為是裝病偷懶，導致病友「二度傷害」。她鼓勵病友，面對這個「痛起來要人命」的疾病，只有憑著樂觀與勇氣，才有走出來的一天。

楊鈞百也建議病友，目前面對纖維肌痛症，不只藥物這一個選項，也可搭配健康飲食及規律運動，建議多跟醫師討論找出適合自己的治療方式，以期有朝一日可以擺脫「公主病」。

資料來源：健康醫療網

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