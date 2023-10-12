俯臥治療和葉克膜協助 對抗急性呼吸窘迫症候群

圖片來源 ／健康醫療網

64歲羅先生是類風濕關節炎患者，並未接受流感疫苗 注射，因為呼吸困難到外院求診，進行緊急插管後轉送到台灣臺中榮總急診，診斷為流行性感冒合併急性呼吸窘迫症候群與多重器官衰竭後入住加護病房，馬上給予廣效型抗生素與抗病毒藥，治療過程中一度因為血氧下降，進展成重度急性呼吸窘迫症候群，進行俯臥治療，後來因為狀況危急再接續上葉克膜搶救，歷經17天搶救，終於順利拔管。

急性呼吸窘迫 先採俯臥治療

但羅先生因肺部損傷嚴重，恢復緩慢，拔管後再接續以救命神器高流量鼻導管銜接治療，順利轉入普通病房調養，羅先生與家屬經歷20幾天的病危通知煎熬後，所幸終於康復出院。根據臺中榮總呼吸治療科與重症醫學 部過去參與的台灣流感重症團隊3篇研究分別發現，流感重症合併急性呼吸窘迫症候群而且需要葉克膜治療的個案，死亡率更高達60%；不僅如此，如果初始呼吸器設定潮氣容積過大超過8毫升和住院補充輸液過多，都會增加死亡率。

針對像羅先生這類嚴重急性呼吸窘迫症候群病患，標準治療是先進行俯臥治療，必要時再由心臟外科團隊接續葉克膜治療，使用呼吸器設定與輸液控制，並且在拔管後由呼吸治療科提供高流量鼻導管銜接氧氣提供，透過多團隊協力合作，終於順利搶救回來。

解封新冠疫情 流感流行肆虐

國際權威醫學期刊統計，新冠時期的公衛措施讓台灣降低了17%感染流感機會﹔後新冠時期解封增加社交活動，全球將增加10～60%的感染流感。新冠疫苗的施打影響到其他例行性疫苗接種是原因之一，隨著全球逐步解封，流感個案開始在2021年底已經慢慢增加，2022年6月開始在國外已經出現比往年更早出現且數量更多的流感個案。

在此呼籲流感高峰期將屆，記得接種流感疫苗，符合流感疫苗的施打對象請前往醫療院所接種，特別是重大傷病患者，萬一不幸罹病，若有出現呼吸困難、呼吸急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓 等危險徵兆時，應提高警覺，儘速轉至大醫院就醫。

資料來源：健康醫療網

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