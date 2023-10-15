糖友傷口 4照護方法預防截肢

糖尿病患者若長期血糖控制不佳，易引起血管硬化、阻塞，更要留意傷口的照護。（路透）

糖尿病 患者要特別留意傷口，尤其是下肢，即使是小傷口都有可能嚴重感染，甚至須面臨截肢的風險。台灣萬芳醫院整形外科醫師邱文寬提到，一名居住偏鄉的糖尿病患者，送到當地醫院急救時發高燒、意識昏迷，原以為是確診COVID-19，後來經過詳細檢查才發現腳背處的傷口嚴重潰爛，醫師判定需要截掉下肢。

不過，邱文寬表示，在轉診到萬芳醫院後，經團隊及時安排清創手術引流膿水，以及評估血糖 、血管是否通暢、感染指數這三項數據後，病人僅需切除幾隻腳趾頭，免於失去下肢的命運，現在經過復健也可以藉由拐杖慢慢行走。

以台灣為例，資料統計，糖尿病患者平均大約每十人就有兩名病人因併發糖尿病足、潰瘍等慢性傷口而遭到截肢，甚至危及生命，是相當常見的糖尿病併發症 。

幹細胞治療 促進組織生長

邱文寬指出，糖尿病患者若長期血糖控制不佳，容易引起周邊血管硬化、阻塞，再加上血液循環、免疫系統較差，本來傷口就不易癒合，受到細菌感染的機率更會大幅提升，而慢性困難傷口如褥瘡、靜脈潰瘍、周邊動脈阻塞等也都相當常見。

一般傷口照護若遵守傷口照護四要點，包含「清創、上藥、包紮、更換」，大部分都能如期癒合。但邱文寬提醒，如果傷口周圍紅腫、發熱、惡臭等，或有發燒甚至呼吸急促等，很有可能是傷口惡化的表現，切記應盡快就醫處理。

而以往治療傷口的常規方式是以清創壞死組織、抗生素治療等為主，不過邱文寬提到，目前還有許多常見的新一代治療方式，例如：注射表皮細胞生長因子、幹細胞治療。邱文寬說，前者是由人體分泌具有強效活性的生長因子，促使表皮細胞規律生長、刺激代謝，加速傷口癒合，後者則由人體脂肪抽取培養後注射到患部，活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進周邊組織生長和血管增生，兩者皆能加速傷口復原，患者若有需求可與醫師討論，選擇最適當的治療方法。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）