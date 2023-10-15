免疫治療 提高肺癌存活率

部分肺癌晚期患者僅能靠化療、放療、標靶及免疫療法協助「延長」存活期，幾乎無法進行手術。(Getty Images)

肺癌每年奪走許多人命，因早期無明顯症狀，多數患者確診時已是晚期。台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院胸腔內科醫師李玫萱表示，藥物技術日新月異，三期不可開刀患者仍有治癒機會。根據國際治療標準指引，同步化學放射療法（CCRT）後續接上免疫治療，存活期較傳統治療長許多。臨床上幾位患者藉由35天短期CCRT療程加上免疫治療輔助，幫助及早回歸正常人生。

針對晚期肺癌，優先進行開刀最有治癒希望。但李玫萱說，癌細胞 一旦侵犯到對側淋巴結，無論腫瘤 多大，都屬於第三期。還有腫瘤包覆大血管、開刀無法清除、腫瘤大於五公分、轉移至同側支氣管甚至淋巴結，或是切除肺葉後會嚴重影響肺功能者，較難以手術切除乾淨，建議改換治療策略。

搭配CCRT 療程最短35天

現今新藥物與臨床試驗持續精進，不少治療方式能讓晚期患者有機會模擬早期癌症 的治癒機會。

根據國際治療標準指引，CCRT加上免疫治療是完整的治療模式。治療原理是同時接受化療及放療，兩者相輔相成，提升對癌細胞攻擊力，使其釋放腫瘤抗原，再疊加免疫治療，控制腫瘤成果佳。

李玫萱表示，根據2021年臨床統計數據，接受傳統治療之三期患者存活期約為29.1個月，但到了5.6個月就可能復發；若接受CCRT加免疫治療，存活期及疾病無惡化存活期相較傳統治療延長許多。以五年存活期來看，接受CCRT加免疫治療之患者仍有存活，對於肺癌治療是很大的進展與鼓舞。

由於醫療進步，部分癌症已成了可治療的慢性病，但肺癌仍是因癌症死亡的主要原因。(Getty Images)

通常CCRT為施打四個周期的化療，療程為期三至四個月。另外一種較有效率的處方為35天療程，化放療一次結束。李玫萱解說，後者真正施打化療的時間僅約12天，從住院第1天打到第5天，以及第29天打到最後第35天。此療程只要事先評估患者身體狀況，補充足夠的營養以維持體重，即便60至80歲的年長者也有機會耐受。

在住院同時進行化放療，可減少患者往返醫院不便，盡早完成治療有助於恢復生活品質。民眾可和醫師討論，是否合適使用這樣的療程，若有治療相關的疑問請諮詢醫療人員。

處方多元 需監測副作用

不少患者擔憂同時接受化療、放療、免疫治療的副作用會加乘。李玫萱表示，現今是個人化治療的時代，處方多樣化，可依不同個案對症下藥，臨床上有個案施打化療出現白血球不足，但不至於嚴重到影響下一次治療；或是使用免疫藥物出現腎上腺皮質荷爾蒙不足的疲勞狀況，經由補充類固醇藥物便能幫助恢復正常，自從免疫藥物問世以來，醫界已有豐富的處理副作用經驗，因此實際治療不會那麼可怕。

李玫萱說，每個人的身體狀況對藥品的反應不同，治療期間請配合醫療人員監測療效及副作用，確保用藥安全。若懷疑似出現副作用，請盡速聯絡醫療人員。

李玫萱也呼籲，癌症治療除了處理疾病，家庭支持與整體醫療團隊合作都很重要，當出現症狀時別恐懼驚慌，避免被網路雜亂資訊亂了陣腳，只要保持正面心態，積極面對治療，仍有機會回歸正常人生。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）