更年期睡眠熱潮紅愈多 阿茲海默症風險愈高

研究指出，女性在睡眠期間的熱潮紅愈多，罹患阿茲海默症的風險就愈大；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

熱潮紅是許多更年期女性會出現的症狀，但根據近期一項研究指出，女性在睡眠期間的熱潮紅越多，罹患阿茲海默症 的風險就越大。

女性大約在45至55歲之間進入更年期，隨著卵巢功能退化，導致雌激素分泌減少，容易出現緊張、易怒、憂鬱等情緒，生理方面則會有失眠、盜汗、心悸、熱潮紅等症狀，統稱「更年期症候群」症狀。而根據在費城舉行的更年期協會近期發表的一項新研究初步結果，熱潮紅、盜汗可能不僅僅是更年期女性的煩惱症狀，在睡眠期間頻繁的熱潮紅，可能影響澱粉樣蛋白β比率，導致認知能力下降，增加罹患阿茲海默症風險。阿茲海默症是最常見的失智類型。

值得注意的是，相關性不等於因果關係，不過研究作者、匹茲堡大學女性生物行為健康實驗室主任Rebecca Thurston仍指出，女性應將夜間熱潮紅視為警訊，致力改善可能讓自己致病的危險因子。

阿茲海默症6個風險因子

1.年齡（65歲以上風險漸高）

2.睡眠不佳

3.久坐不動的生活方式

4.不健康的節食

5.未經治療或治療不佳的疾病，如糖尿病 和高膽固醇

6.遺傳因素

6個良好生活型態預防阿茲海默症

大家都怕得到這種什麼都忘了的病，更怕造成家人及社會莫大的照顧負擔，又偏偏阿茲海默症只能症狀治療，至今無藥物可根治。想要預防阿茲海默症，最好的方法就是維持良好的生活型態，專家並建議愈早開始愈好：

1.多動腦：大腦用進廢退，動腦的時間愈多，腦的活動力愈高，則預防阿茲海默症的效果愈好。

2.規律運動：培養一種喜愛且適合自己的運動，並持之以恆。

3.多活動：積極參與社團，多與親朋好友互動，不孤立，不憂鬱。

4.睡好覺：每日盡量睡足7小時，不熬夜，養成良好的睡眠品質。

5-1：地中海式飲食：多吃蔬果、豆科植物、五穀雜糧、堅果與橄欖油，適量吃魚、乳製品、紅酒和少量肉製品。咖啡、綠茶、紅茶、咖哩和黑巧克力也有加分。

5-2：有助維持大腦精神敏銳度食物：芝麻葉、藍莓、蛋黃、橄欖油、鮭魚、核桃。

6.如有糖尿病、高血壓 或高血脂，要好好控制治療。

【關於阿茲海默症】

失智症大致可分為退化性與血管性兩類。退化性包含：阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症、亨廷頓氏症造成的失智。阿茲海默症屬中樞神經系統的退化，特別侵襲腦部對於記憶、認知、語言的部分，是最常見的失智症。