又吐又拉昏厥大失血 竟是脾臟腫瘤爆破

醫師提醒，脾臟爆破時，左腹會有明顯壓痛感，此時要快就醫。示意圖。（本報系資料照片）

高雄一名30歲男子，突然肚子爆痛，又吐又拉，以為吃壞肚子，就醫急診，在等待檢查結果時，他竟三次昏厥，醫師直覺有異，安排電腦斷層檢查，發現他的脾臟因長腫瘤 「爆破」，失血達上千C.C.，經緊急輸血與開刀才撿回一命。醫師提醒，脾臟含有大量血液，若爆破左腹會有明顯壓痛感，此時要快就醫，否則恐因大出血休克死亡。

電腦斷層片裡可看到男子腹腔內都是血。（圖：張嘉文醫師提供）

收治病例的高雄市立小港醫院急診科主治醫師張嘉文表示，這名男子到院時還能對談，稱自己又吐又拉、肚子痛，到診所就醫，都沒改善，因此來掛急診。醫護隨即幫男子安排抽血檢查，在等待過程中，男子竟失去意識，加上檢查時，男子左腹有明顯壓痛感，醫師懷疑是腹內臟器「出問題」，因此安排腹部電腦斷層檢查。

高雄市立小港醫院急診科主治醫師張嘉文。（記者吳慧芬／攝影）

張嘉文表示，電腦斷層檢查發現男子脾臟已「爆破」，肚子裡全是血，失血量達上千C.C.，隨即為其安排輸血與轉會外科醫師，開刀清除肚子裡的積血，救回因失血過多、瀕死的男子。

事後病理報告出爐，證實男子是因脾臟長腫瘤，脾臟整顆「爆破」，才會突然腹痛與內出血，至於會又吐又拉，研判是因腹腔積血太多，擾動腸胃所致。

張嘉文表示，脾臟腫瘤可分為良性與惡性，良性以血管瘤居多，惡性以淋巴瘤為主，隨著瘤體長大，有可能「撐爆」脾臟，造成突如其來大出血且致命的危機，要預防可做腹部超音波健檢，若得知有長腫瘤，就要聽醫囑定期追蹤，甚至預防性切除脾臟。

張嘉文並提醒，脾臟爆破時，左腹會有明顯壓痛感，隨著失血量增加，可能會臉色慘白，由於脾臟含有大量血液，短短一、二個小時，即可能失血達上千C.C.，此時要快就醫，否則很可能因大出血休克而死亡。