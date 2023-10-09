當心口腔癌易「多發」醫點出延長存活期2大關鍵

（圖：健康醫療網提供）

口腔癌是容易「多發」的一種癌別，長期抽菸喝酒、嚼檳榔，不僅會提高罹患口腔癌機率，甚至連咽喉、食道都可能再次出現癌細胞。和信治癌中心醫院耳鼻喉及頭頸外科主治醫師滕宣德表示，「家庭支持」以及「持續追蹤」，能幫助口腔癌病人早期發現後續幾次的癌症 ，及早處理是延長病人存活期的關鍵。

口腔癌為何容易「多發」？

「多發」的意思是在其他部位又多次發生癌症，因為病人的整個口腔黏膜甚至到咽喉、食道、肺部，都長期接觸菸、酒、檳榔等致癌 物質，所以病變可能發生在許多部位，只是出現症狀的時間早晚不同，只要黏膜還在，就有可能再產生癌症，因此口腔癌多次發生的機率比其他癌別高。

延長存活期2大關鍵

「癌症病人5年存活率」是評估醫院治療成果的一項重要參考，反映病人開始治療後5年的生存情況。若想要完整客觀評估醫療品質，還須納入更多考量因素，例如病人的癌別和期別、治療方式、整體健康狀況、社經地位、家庭狀況、後續追蹤和支持，以及病人的生活品質。

仔細、持續的追蹤工作，能幫助口腔癌病人早期發現第2、第3、第4次的癌症，及早處理，這是延長病人存活期的關鍵。然而，如何確保病人的追蹤不間斷？這需仰賴2大條件：

第1.家庭支持的力量

就診間觀察，如果這位病人有家人、子女陪著來就醫，手術後有人能幫忙照顧傷口和營養，通常也能按時回來追蹤，治療後復原情況自然比較好，存活期也比較長。

第2.良好的醫病關係

滕宣德建議病人找一位自己信賴的醫師，持續接受治療和追蹤，讓最熟悉自己病情的醫師做診斷和治療。

其他癌症治療通常集中在前半年或1年間就全部結束，但由於口腔癌容易多次發生，其實從第1次確診開始，到往後的5年甚至10年間，醫師需要幫病人一再地檢查、一再進行小手術。通常口腔癌病人治療完5年內，前面這段時間需要較頻繁的追蹤，5年後仍應該1年追蹤1到2次。

滕宣德表示，只要口腔癌病人和醫師能成為好戰友，病人的存活期就有望延長。

滕宣德表示，醫師對病人溝通的口氣和方式，會深深影響病人接下來要做的決定，而且這個決定對患者個人及整個家庭會帶來巨大改變，所以醫師應了解自己每天的工作不是處理一個人的「病」而已，而是好好對待一個生病的「人」。

資料來源：健康醫療網

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