我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

中東煙硝味燒進時報廣場 以、巴支持者紐約爆衝突

當心口腔癌易「多發」醫點出延長存活期2大關鍵

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

口腔癌是容易「多發」的一種癌別，長期抽菸喝酒、嚼檳榔，不僅會提高罹患口腔癌機率，甚至連咽喉、食道都可能再次出現癌細胞。和信治癌中心醫院耳鼻喉及頭頸外科主治醫師滕宣德表示，「家庭支持」以及「持續追蹤」，能幫助口腔癌病人早期發現後續幾次的癌症，及早處理是延長病人存活期的關鍵。

口腔癌為何容易「多發」？

「多發」的意思是在其他部位又多次發生癌症，因為病人的整個口腔黏膜甚至到咽喉、食道、肺部，都長期接觸菸、酒、檳榔等致癌物質，所以病變可能發生在許多部位，只是出現症狀的時間早晚不同，只要黏膜還在，就有可能再產生癌症，因此口腔癌多次發生的機率比其他癌別高。

延長存活期2大關鍵

「癌症病人5年存活率」是評估醫院治療成果的一項重要參考，反映病人開始治療後5年的生存情況。若想要完整客觀評估醫療品質，還須納入更多考量因素，例如病人的癌別和期別、治療方式、整體健康狀況、社經地位、家庭狀況、後續追蹤和支持，以及病人的生活品質。

仔細、持續的追蹤工作，能幫助口腔癌病人早期發現第2、第3、第4次的癌症，及早處理，這是延長病人存活期的關鍵。然而，如何確保病人的追蹤不間斷？這需仰賴2大條件：

第1.家庭支持的力量

就診間觀察，如果這位病人有家人、子女陪著來就醫，手術後有人能幫忙照顧傷口和營養，通常也能按時回來追蹤，治療後復原情況自然比較好，存活期也比較長。

第2.良好的醫病關係

滕宣德建議病人找一位自己信賴的醫師，持續接受治療和追蹤，讓最熟悉自己病情的醫師做診斷和治療。

其他癌症治療通常集中在前半年或1年間就全部結束，但由於口腔癌容易多次發生，其實從第1次確診開始，到往後的5年甚至10年間，醫師需要幫病人一再地檢查、一再進行小手術。通常口腔癌病人治療完5年內，前面這段時間需要較頻繁的追蹤，5年後仍應該1年追蹤1到2次。

滕宣德表示，只要口腔癌病人和醫師能成為好戰友，病人的存活期就有望延長。

滕宣德表示，醫師對病人溝通的口氣和方式，會深深影響病人接下來要做的決定，而且這個決定對患者個人及整個家庭會帶來巨大改變，所以醫師應了解自己每天的工作不是處理一個人的「病」而已，而是好好對待一個生病的「人」。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59306

癌症 健保 致癌

上一則

中風兇手之一是它？遵循治療ABC 中風可預防

延伸閱讀

眼睛無法動竟是乳癌轉移 醫示警：乳癌年紀有下探趨勢

眼睛無法動竟是乳癌轉移 醫示警：乳癌年紀有下探趨勢
熬夜、不運動易心律不整 中醫治療選擇一次看

熬夜、不運動易心律不整 中醫治療選擇一次看
「叢狀神經纖維瘤」使他毀容、失明 還被嘲笑 現見治療新希望

「叢狀神經纖維瘤」使他毀容、失明 還被嘲笑 現見治療新希望
打鼾太吵 竟是扁桃腺肥大 恐導致高血壓、心臟病、糖尿病等病

打鼾太吵 竟是扁桃腺肥大 恐導致高血壓、心臟病、糖尿病等病

熱門新聞

巫漢盟表示，判斷一般感冒與流感的主要差異，可從致病原、影響範圍、發病速度與主要症狀判別。（取材自小兒科醫師巫漢盟臉書）

面對感冒、流感總是分不清？ 一張圖表帶你一次看懂

2023-10-01 18:01
日本醫師指出躺著滑手機容易讓手機掉落，造成嚴重的受傷風險。（圖片來源／ingimage）

別躺著滑手機 醫曝風險「最嚴重得開刀」多位苦主現身

2023-10-04 20:55
醫師提醒，脾臟爆破時，左腹會有明顯壓痛感，此時要快就醫。示意圖。（本報系資料照片）

又吐又拉昏死再醒來三次 竟是肚子裡這顆「爆破」了

2023-10-03 05:40
圖片來源／健康醫療網

眼睛畏光又乾澀 中醫「1方法」改善乾眼症

2023-10-04 01:29
莫德納總經理李宜真表示，全球首支mRNA技術的RSV疫苗預計第四季就將送審美國FDA，也緊接送至台灣FDA審查，申請藥證核准。（路透）

RSV大流行 全球首支mRNA疫苗莫德納計畫美、台送審

2023-10-01 17:57
下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰建議民眾有異狀要及早就醫。（彰基提供）

連水都吞不下...36歲男不菸不酒卻罹「下咽癌」 醫籲有2症狀快檢查

2023-10-04 05:37

超人氣

更多 >
封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪