孩子感冒痊癒腳卻無法走 恐為周邊神經病變應早就醫

若發現家中孩童數週前有感冒或腸胃道症狀，後續出現下肢無力等情況，須盡速就醫。示意圖。（本報資料照片）

孩子小感冒過幾周，變得愈來愈無法走路，可能是罹患周邊神經病變的「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre syndrome）。台灣三軍總醫院小兒科部主任陳錫洲表示，格林-巴利症候群常見前驅感染2至4周後，急性或漸進式發生，及早發現治療約1至2周多能恢復。

格林-巴利症候群又稱急性多發性神經炎，沒有明確好發族群，年輕人、高齡者、幼童都有可能發生。陳錫洲指出，一般常見症狀為急性或漸進式肢體無力，常見於下肢。約有70%至80%患者會從腳痛開始，從出現步行疼痛及吃力，發展成難以行走，甚至幾乎只能爬行。

陳錫洲說，有70%患者發生格林-巴利症候群前有前驅感染，如腸胃道不適或感冒等呼吸道症狀，其中又以先前有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等呼吸道症狀者較多。當身體啟動免疫反應對抗外來病原體，若過程中攻擊到周邊神經髓鞘，導致神經受損，就會出現格林-巴利症候群症狀。陳錫洲表示，一般病程少則3個月，常則一年，但若經醫療處置，急性期治療後恢復都不會太差。

每年格林-巴利症候群發生率約為10萬分之1，偶有零星個案，死亡率約為5%。陳錫洲表示，門診個案以國小或國中學童為主，嬰兒發病較少見，多半數周前有拉肚子或呼吸道症狀，孩童、老師及家長察覺有異狀常已隔了幾天，一送進來就沒辦法站，須家長攙扶。測試膝跳反射明顯減弱或消失，嚴重者甚至可能會影響到大小便。

陳錫洲指出，患者病況有輕有重，判斷兒童出現格林-巴利症候群，收治住院後須以電生理學、腰椎穿刺取脊髓液等方式檢查，少數情況會以核磁共振方式作為輔助診斷。確認為格林-巴利症候群，一般使用「血漿置換」治療，若為18歲以下現可以健保 方式使用「免疫球蛋白」治療，1至2周就可見療效。

唯有極少部分患者症狀導致呼吸神經受損，可能須至加護病房治療。對此，陳錫洲呼籲，一有症狀就要送醫，若發現家中孩童數周前有感冒或腸胃道症狀，後續出現下肢無力等情況，須盡速就醫，避免疾病進展影響患者復原速度。