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間歇性跛行、走沒多久就疼痛 恐是「周邊動脈阻塞」

健康醫療網
老化、吸菸、男性、高血壓、高血脂、高血糖、肥胖等，都是周邊動脈阻塞疾病的危險因子。此為示意圖。(本報資料照片)
老化、吸菸、男性、高血壓、高血脂、高血糖、肥胖等，都是周邊動脈阻塞疾病的危險因子。此為示意圖。(本報資料照片)

如果有間歇性跛行、走沒多久就腳麻、疼痛、抽筋，或無法跟上他人腳步等，很有可能是罹患周邊動脈疾病。台北國泰醫院社區護理組心臟衰竭個案管理師簡宛晴表示，「周邊動脈阻塞」好發於下肢，俗稱「腳中風」，若未及時處理將會影響行走功能，嚴重甚至有截肢風險。

★吸菸和三高 危險因子

「周邊動脈阻塞疾病」指的是，動脈血管粥狀硬化、狹窄，或因血栓掉落阻塞，導致血液供應量不足引發許多症狀。個管師簡宛晴表示，周邊動脈阻塞疾病可能代表著全身性動脈硬化，常與其他動脈粥狀硬化疾病有關，例如：心肌梗塞、腦中風等，發生率是同年齡的三倍以上。

簡宛晴指出，老化、吸菸、男性、高血壓、高血脂、高血糖、肥胖等，都是周邊動脈阻塞疾病的危險因子，另外，末期腎病變因為鈣離子代謝異常，會加速血管硬化，因此也是周邊動脈阻塞疾病的危險因子。

★疾病嚴重度 可分5期

周邊動脈阻塞疾病初期患者通常沒有感覺，簡宛晴表示，常見症狀包含下肢皮膚冰冷蒼白、痠麻疼痛、腳趾甲蒼白無血色易斷裂、下肢腳毛變稀疏、腳部脈搏消失、間歇性跛行（休息時無不適，但行走一段距離後感到痠痛，休息後又能繼續行走）、下肢傷口難癒合，嚴重時會發生皮膚潰瘍、壞疽等。

簡宛晴提到，間歇性跛行的情況會因病情逐漸惡化，使其可行走的距離越來越短，臨床上根據上述症狀將周邊動脈阻塞疾病嚴重度分為五期：Ⅰ期：沒有症狀。Ⅱa期：間歇性跛行，行走＞200公尺。Ⅱb期：間歇性跛行，行走＞200公尺。Ⅲ期：持續缺血性疼痛。Ⅳ期：肢體潰瘍或壞死。

★周邊動脈阻塞 如何治療

關於周邊動脈阻塞疾病的治療，簡宛晴表示，可用藥物治療包含血小板抑制劑、血管擴張劑等，也可透過經皮血管內成形術、血管繞道手術等血管介入治療，此外也要積極控制慢性病，包含血壓、血糖、血脂，並養成以下良好的日常生活型態：

1.維持標準體重。

2.戒菸，抽菸是末梢動脈疾病最主要的一項危險因素，抽菸會引起小血管收縮，造成血流更加減少，因此戒菸相當重要。

3.避免緊繃的衣物、襪子等，應穿著合宜的鞋子。

4.小心修剪指甲，經常注意腳部有無發紅或皮膚破損，若持續未改善應就醫治療。

5.避免暴露於低溫環境下，可擦乳液避免皮膚乾燥龜裂，並穿襪子保暖，同時也要避免不當熱敷，如：電毯、烤燈。

6.經常變換姿勢，避免交叉兩腿或久坐不動。

7.適度運動增加血流、改善骨骼肌代謝。例如：步行運動，可以增加行走距離、改善心肺耐力，民眾可依自身能力調整運動頻率，建議每次運動30分鐘，每周至少三次，持續六個月。

8.控制血壓、血糖、血脂於正常範圍。

簡宛晴提醒，周邊動脈疾病相當常見，有40－50％的病人沒有臨床症狀，或應初期症狀輕微而不易發現，就算是身體健康的熟齡族群也應定期追蹤血壓、血糖、血脂數值，並維持標準體重，此外戒菸、適度運動也很重要，若有下肢冰涼、痠痛、間歇性跛行等症狀，更應盡早就醫、及早治療。

周邊動脈疾病相當常見，有40％－50％的病人沒有臨床症狀，或應初期症狀輕微而不易...
周邊動脈疾病相當常見，有40％－50％的病人沒有臨床症狀，或應初期症狀輕微而不易發現。此為示意圖。(本報資料照片)

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