熬夜、不運動易心律不整 中醫治療選擇一次看

(取材自健康醫療網)

心律不整是一個症狀，造成心律不整的原因，可能是心臟疾病，也可能是其他器官疾病波及心臟導致。心律不整輕微者，病人可能無任何症狀或僅自覺胸悶、心悸不適，影響日常生活作息；嚴重則常伴隨有心臟輸出量不足或心臟衰竭，甚至猝死。

台灣奇美醫學中心中醫部部長許堯欽說明，常見心律不整的病因，如缺血性心臟病 、高血壓 性心臟病、風濕性心臟病、心瓣膜脫垂狹窄、心臟神經傳導阻滯、病毒性心肌炎等。其他器官導致的病因則更廣泛，如甲狀腺機能亢進、焦慮憂鬱等精神疾病、更年期障礙、自律神經失調、腎臟疾病等。

中醫治療分五大類型 上班族及婦女皆需注意

國外研究中，對149位心房顫動已接受電燒治療的心律不整病患長期追蹤，發現注意控制飲食、運動、生活型態的病人，疾病控制率與存活率高達87%，明顯高於未控制相關因子的病人（僅18%）。此發現與中醫治療心律不整注重調理人體五臟六腑氣血平衡，以獲得整體健康的觀點相符。許堯欽提到，中醫治療心律不整分為五大類型：

1.心氣不足型：多見於平時缺乏運動的學生及上班族。面色無華，稍微勞動就疲倦無力、頭暈頭昏、胸悶氣短、心悸自汗。心臟功能輕微減退。舌淡苔白，脈節帶或細弱緩無力。處方以炙甘草湯加減。

2.心脾兩虛型：常見於貧血體質的婦女，以及二尖瓣脫垂病患。睡眠品質不佳，失眠 多夢合併心悸不安、健忘。疲倦氣短、食慾不振、面色黃白，蹲下或站起時容易頭暈目眩等姿態性低血壓症狀。舌質淡紅，脈細弱。處方以歸脾湯加減。

3.心肺氣陰兩虛型：心悸、容易驚慌、睡眠不安、眠中盜汗。乾咳痰少或多年液。運動後胸悶、氣短、大汗出，舌質偏紅苔薄而少，脈來結代或細數而濇。處方以生脈散加減。

4.心腎陰虛火旺型：常見於長期熬夜、持續性精神壓力、更年期障礙或甲狀腺亢進病人。稍微緊張、發怒就容易心悸，臉部潮紅發熱。煩躁失眠，很累卻睡不著。頭暈、目眩、耳鳴、手足心熱、腰痠。舌質偏紅，脈來細數。

5.肝氣鬱結肝火擾心型：常見於自律神經失調，平時工作壓力大、易緊張，睡覺前胸憋悶、呼吸不暢。易生氣、面紅耳赤，緊張時心跳加速，氣喘或暈眩、胸腹脹滿。因思慮導致失眠。舌質但，舌苔薄黃或薄白，脈弦或帶滑。處方以加味逍遙散、大柴胡湯加減。

現代醫學面對此類疾病，第一線多使用藥物控制，若藥物療效不佳則考慮接受電燒過後仍未盡滿意者，就會求助中醫。中醫藥對心律不整治療，也是可靠的另一種選擇，建議可運用中醫來進行整體性的體質調理。

資料來源：健康醫療網

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