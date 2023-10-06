真人版睡美人？這藥竟當感冒藥日服3次 妙齡女昏睡3天才醒

大甲李綜合醫院提醒，民眾要遵照醫囑正確用藥，以免傷身。（記者林佩均／攝影）

台灣台中市30多歲陳女在家忽然意識不清、呼吸微弱，家人緊送大甲李綜合醫院急救，經院方多項檢查、查閱病史，原來陳女沒有依照醫囑，將抗憂鬱藥物及安眠藥當感冒藥，擅自一天服用3次，產生「血清素症候群」陷入昏迷，整整昏睡了3天，宛如現代版睡美人。

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠表示，患者在晚上11點多被送到急診，到院已意識不清，陳女患有憂鬱症，家屬一開始懷疑藥物吃太多，緊急施打反轉藥劑，試著把藥物代謝掉，讓患者清醒，卻沒效果。

患者施打反轉劑沒起色，張峻誠才一度懷疑是不是腦幹中風 ，但經檢查未發現腦溢血，後來透過健保 卡讀取患者就醫紀錄，得知患者才剛到診所就診拿藥，從藥物推斷，患者可能產生「血清素症候群」。

張峻誠說，患者發燒、全身顫抖、血氧濃度很低，神經反射沒出現異常，由於症狀不像中風，又懷疑如果是腦膜炎，必須要改採其他方式治療，後續先插鼻胃管進行洗胃，給予氧氣，密切觀察病患的各項指數，抽血報告出來後，確認血液中安眠藥濃度非常高，研判是抗憂鬱藥物引起。

張峻誠抽絲剝繭，原來患者服用抗憂鬱藥物及安眠藥，竟將藥物當感冒藥，一天照3餐吃，導致身體內聚集大量的血清素，發生血清素症候群，所幸，患者昏睡了3天後自行甦醒，恢復意識。