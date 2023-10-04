輕鬆活動變困難 手抖便秘嗅覺失 退休男驚覺得了這個病

長安醫院神經內科醫師楊豫。（長安醫院提供）

70歲退休 男性，原本身體狀況良好，沒有慢性病史，平日還喜歡和好友逛展覽、打球，未料2、3年前感到原本輕鬆的活動變得困難，手還出現不自主的顫抖，和陸續有便秘、睡眠問題，對食物的味道感到陌生，就診之後才知自己罹患了「巴金森氏症」。

台灣長安醫院神經內科醫師楊豫說，經由神經學評估及其他檢測 發現，患者罹患了巴金森氏症，這也解釋了他所遇到的種種症狀。在經過適當的藥物治療後，雖然未能完全恢復如初，但整體生活品質有了大幅的改善。

楊豫說，巴金森氏症是一種退化性神經疾病，好發於60歲以上。發生的原因在於大腦中一個稱為黑質的構造出現不明原因的退化，而黑質又與大腦控制運動的區域有密不可分的關係。

因此，罹患巴金森氏症的患者常見的臨床表現就是運動能力的喪失，會出現靜止型的顫抖、肢體僵硬、動作遲緩、表情減少。部分患者還可能伴隨嗅覺喪失、睡眠困擾、便秘等。

楊豫說，儘管巴金森氏症無法完全治愈，但只要與醫師好好配合，適當使用藥物，症狀仍然可以明顯改善，生活品質也會得到提升。

他說，如果自己或是身邊的家人最近感覺到力不從心，動作變得緩慢、肢體僵硬、走路步伐變小、或手腳出現顫抖的情況，建議尋求神經內科醫師的諮詢和評估，以排除巴金森氏症的可能性。一旦確診，及早治療能夠有助於症狀的控制和生活質量的提高。