童年久坐 長大中風、心臟病風險增

研究發現，兒童時期久坐的生活方式，會增加日後心臟病發作和中風的風險。（取材自Ingimage）

兒童和青少年是時候放下手機和平板電腦去運動了！最近一項研究發現，兒童時期久坐的生活方式，會增加日後心臟病 發作和中風 的風險；研究人員發現，兒童時期缺乏身體活動，不但會提高日後心臟病發作的風險，甚至在那些體重和血壓 皆正常的人群中，也有一樣的結果。

東芬蘭大學的研究作者安格魯．阿格巴耶（Andrew Agbaje）博士表示，年輕人每天花很多時間在滑手機或平板，都會造成心臟的負擔。因為從研究中發現，這樣做會增加心臟病發作和中風的風險，因此建議兒童和青少年，需要花更多時間運動，以保護他們的長期健康。

研究小組針對766名兒童進行評估，並要求他們在11歲時佩戴具有追蹤功能的智慧型手錶7天，之後，當參與者分別達到15歲和24歲時，再重複相同研究。這些兒童在11歲時，平均每天久坐的時間為362分鐘，當他們進入24歲時，久坐時間則平均增加了169分鐘。

安格魯．阿格巴耶博士指出，兒童每天久坐時間超過6小時，到了成年時，久坐時間就增加了將近3小時。當參與者分別達到17歲和24歲時，研究人員使用心臟超音波檢查，評估了他們心臟左心室，並在調整了其他因素後，如抽菸、體脂肪和血壓，分析了11至24歲的久坐程度與17至24歲時心臟質量的關聯性。

此外，安格魯．阿格巴耶博士說明，久坐時間的累積與心臟損害有關，而且無論體重和血壓的狀況為何，結果都一樣。在11至24歲之間的久坐時間每增加1分鐘，將導致17至24歲時，左心室質量增加0.004g/m2。

他補充說明，父母應該鼓勵兒童和青少年多活動，帶他們出去散步，限制在社交媒體和網路遊戲上花費的時間，正如Martin Luther King博士曾說過的：「如果你不能飛，那就跑；如果你不能跑，那就走；如果你不能走，那就爬，但無論如何，都要繼續前進。」（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）