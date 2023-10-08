心肺健康 運動助男人降罹9癌風險

最新研究發現，男性擁有的良好心肺功能，可以降低罹患包括肺癌、肝癌和大腸直腸癌等9種癌症的風險；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

保持良好的心肺健康對身體有很多好處，尤其對男性而言，效果特別明顯，根據1項發表在「英國運動醫學 雜誌」（British Journal of Sports Medicine）的最新研究發現，若男性擁有的良好心肺功能，可以降低罹患包括肺癌、肝癌和大腸直腸癌等9種癌症 的風險。

所謂的心肺功能健康，被定義為從事跑步、騎自行車和游泳等不同有氧運動時能力較強的狀況，為了能深入了解心肺健康與罹癌風險之間的關係，瑞典 哥特堡大學臨床科學研究所便展開了研究。

在這項研究中，研究團隊要求瑞典約100萬名年輕男性，透過騎站立式自行車來評估他們的心肺功能健康與否。最初，參與者以低阻力級別騎自行車5分鐘，然後，逐漸提高到每分鐘25瓦特，直到達到筋疲力盡無法繼續騎車的程度。根據測試的結果，參與者被分為心肺功能低等、中等和高等的3個等級。

在平均約為33年的監測期間，有84,117名參與者（約占7%），至少罹患1個種類的癌症。

研究結果發現，在心肺功能處於高等的參與者當中，罹患肺癌的風險降低幅度最大（42%），其次是肝癌（40%）。此外，良好的心肺功能也可降低5%直腸癌風險；12%胰臟癌風險；降低18%大腸癌的風險；降低19%頭頸癌風險；降低20%腎癌風險；降低21%胃癌風險，並能有效降低39%食道癌風險。

研究的主要作者亞倫．奧內魯普（Aron Onerup）表示，增加心肺功能的健康度，似乎與降低大多數癌症的風險有關，而且不必達到頂級運動員的水準，就能降低罹癌的風險。研究人員認為，這項大規模研究的結果，將有助於促進針對改善青少年心肺健康。（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）