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罹胃癌風險「多與幽門桿菌有關」 醫籲避免共食感染

（梅緣緣）
一項研究指出，若習慣性不吃早餐，恐增加罹患消化道癌症的風險。示意圖。(本報資料照片)
一項研究指出，若習慣性不吃早餐，恐增加罹患消化道癌症的風險。示意圖。(本報資料照片)

近期「新英格蘭醫學期刊」一項研究指出，若習慣性不吃早餐，恐增加罹患消化道癌症的風險。醫師則表示，一般感染幽門桿菌為民眾罹胃癌主因，該研究結果過於籠統，本身可能也有限制，若有問題應為全身系統性的變化，並非僅一至兩個器官出狀況而已。

台灣書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說，不吃早餐沒那麼可怕，但也不會鼓勵民眾不吃早餐，因人體若空腹太久如超過15至16小時，就有可能因膽汁淤積形成膽結石，導致膽囊炎。

至於一般可能造成胃癌的危險因子，康本初指出，胃癌多與「胃幽門螺旋桿菌」（即幽門桿菌）有關，民眾無論男女老少，都有可能因感染幽門桿菌，增加胃潰瘍及罹患胃癌的風險。

他說，幽門桿菌普遍寄生於胃與十二指腸連接處的「胃幽門」，因飲水、共食而經口感染，多半不會有症狀，但若出現上消化道潰瘍問題如胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍等問題，出現腹脹、腹痛或消化不良等症狀時，則應盡速就醫檢查。

幽門桿菌檢測常見可選擇以胃鏡檢查切片、呼氣試驗、驗血或糞便檢查等方式，檢查是否胃中有幽門桿菌存在。康本初表示，以台灣為例，相較於過往現在的衛生環境改善，民眾感染幽門桿菌的機率也已降低，目前全台剩約有20%的人經檢測帶有幽門桿菌。其中高齡者感染的人數較年輕人多，主因與年齡無關，而是因以前的衛生條件較為不佳所致。

不過，為避免因感染幽門桿菌增加罹患胃潰瘍及胃癌的風險，康本初說，民眾與親朋好友用餐時，應使用公筷母匙，避免因用餐感染。於飯前及如廁後，也應做好手部清潔，避免「染菌上身」。

檢測 新英格蘭 醫學

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