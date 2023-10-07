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男大生無聊常手淫變不舉 醫：心理過度焦慮

吳慧芬
勃起功能障礙有可能是過度焦慮所導致；圖為示意圖。（本報資料照片）
勃起功能障礙有可能是過度焦慮所導致；圖為示意圖。（本報資料照片）

22歲的曾姓大學生因「不舉」由媽媽陪同就醫，他說平常沒怎麼參與學校活動，沒交過女友，無性交經驗，無聊時就看A片自慰，久而久之，陰莖竟然不「升旗」了，懷疑是自慰縱欲過度造成勃起障礙，擔心未來交了女朋友，也會無法展現雄風。

25歲高姓男子是家中獨子，大學畢業兩年，一直待業中。因陰莖不舉由爸爸陪同就醫，他稱沒有女友，不曾有性經驗，陰莖不會自己勃起，必須藉手淫不斷刺激才會勃起，曾看過幾位醫師並嘗試民俗療法，口服藥物、打針劑，都未獲治，差點兒就要做人工陰莖了，近期在網路上看到「陰莖靜脈結紮手術」，想詢問是否可行。

收治上述兩名年輕人的阮綜合醫院泌尿科主治醫師簡邦平指出，這兩位年輕人都沒有吸菸飲酒習慣，體型偏瘦，但經過抽血及儀器檢查結果生理正常、身體健康，勃起障礙應該是心理過度焦慮，「求好心切」導致的心因性勃起障礙。

簡邦平解釋，「性經驗」一是手淫，二是和伴侶的性行為、性交，不論是個人或兩個人的互動，陰莖都是要不斷產生有效且有興奮感的性刺激，才會持續勃起。

而俗稱「陽痿」的勃起功能障礙，醫學上指的是男性在「性交」過程中，陰莖無法勃起或維持勃起，或硬度不足，以致無法或中斷進行性交，病況達三個月以上者。

簡邦平表示，陽痿、勃起障礙確實與心理因素有關，其中一部分成因就是精神壓力或焦慮、憂鬱，也與和性伴侶的關係，性知識不足或不健全有關聯。

簡邦平說，臨床上有少數無性經驗或沒有性伴侶，無聊就手淫的年輕人，他們往往在發達的網路上為手淫找刺激，為性能力找解答，但反而得到不正確的資訊，更因錯誤的理解和想像，產生勃起迷思，憂心「老二」的能力，甚至誤認陽萎，陷入「不斷刺激與勃起障礙」的惡性循環。這樣滿腦子緊張焦慮，長久下來，可能有了性伴侶以後的性交過程中，倒真的引起勃起功能障礙了。

簡邦平呼籲，年輕人首先應該將精力心思專注在學業、就業上，在正常生活軌道上發揮社會角色功能，將心力轉移、聚焦在正向事務上，無謂的擔憂會逐漸淡卻，「老二」也會隨壓力消除而正常發展，等到有性伴侶和性經驗以後，若遇到性功能問題時，再尋求醫師幫忙處理也不遲。

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