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退化性關節炎 機械手臂助膝重生

游振昇
光田骨科部蕭敬樺醫師與醫療科技機器人的完美搭配輔助，膝關節置換手術時間大幅縮短。（圖：台灣光田綜合醫院提供）
光田骨科部蕭敬樺醫師與醫療科技機器人的完美搭配輔助，膝關節置換手術時間大幅縮短。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

台灣一名七旬林姓婦人長年飽受退化性關節炎「痠、軟、痛」無力之苦，試過多項治療方法，始終未能達到舒適滿意的程度，最後接受以羅莎ROSA機械手臂輔助的人工關節置換手術後，精準度高，對筋膜與軟骨損傷少，術後3天即出院。

台中光田綜合醫院骨科部醫師蕭敬樺表示，「退化性關節炎」是一種關節組織逐漸退化的慢性疾病，通常伴隨著劇痛、關節僵硬和功能受損。患者在日常生活中如行走、爬樓梯等簡單的日常行動，但腿腳卻使不上力，女性好發率高於男性約為7比3。

傳統的治療方法包括藥物治療和物理治療，但對一些患者效果有限。林婦的關節變形已屬相當嚴重，X光片檢查更是顯示為程度已達「重度退化性膝關節炎」， 詢問其治療史與疾病進程後，建議林婦接受人工關節置換手術。

林婦選擇接受羅莎ROSA機械手臂手術（Robotic Surgical Assistant），這是一套機器人輔助手術系統，結合精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖影像、全景關節解剖再現、可動式機械手臂以及即時定位追蹤導航等先端科技技術應用。

手術前，醫師先將林婦的膝關節X光片以電腦運算建構3D立體解剖模型，精準推算最適合病人的人工膝關節尺寸及擺放定位，提高關節與植入物的密合度，以最小的侵入方式，避開高風險路徑。

羅莎ROSA機械手臂輔助醫師進行膝關節置換手術更精準安全。（圖：台灣光田綜合醫院...
羅莎ROSA機械手臂輔助醫師進行膝關節置換手術更精準安全。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

手術進行時，羅莎ROSA機械手臂依指令執行精準又穩定的手術動作，結合光學導航隨時偵測鎖定，避免傷害周邊組織與韌帶，保留健康的軟骨。

林婦膝關節置換手術時間大幅縮短，出血量少，風險降低，術後病人不適感與疼痛降低，手術更精準安全，幫助病人預後恢復更好，住院天數及恢復期縮短，預估長期活動力更佳。

蕭敬樺提醒三個保護膝關節的原則，「強化自己」養成固定運動習慣，腿部肌耐力提升，關節也會受到保護；其次是「保護自己」減少膝關節額外磨損的不良姿勢，善用護具，適時紓緩；最後是「門診討論」，到診間與醫師討論關節炎的其他成因，像是先天性的條件、體重、疾病等。

羅莎ROSA機械手臂手術是一套機器人輔助手術系統，結合了精準測量、電腦智能運算、...
羅莎ROSA機械手臂手術是一套機器人輔助手術系統，結合了精準測量、電腦智能運算、3D立體解剖模型。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

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