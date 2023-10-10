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產後「開機」該注意哪些事？醫師：先生「別硬衝」

健康醫療網
媽媽生產完後如果想開機，只要傷口癒合好不痛就可以開始，不過仍有一些注意事項，才能提高性生活品質；圖為示意圖。（Getty Images）
媽媽生產完後如果想開機，只要傷口癒合好不痛就可以開始，不過仍有一些注意事項，才能提高性生活品質；圖為示意圖。（Getty Images）

不少產後媽媽擔心性生活問題，因此想知道生產完後，到底何時才能開機？台灣婦產科郭安妮醫師表示，產後只要傷口癒合好不痛就可以開始，不過還是有一些注意事項，做好才能享受品質更好的性生活。

營養師品瑄表示，最近才生完二寶，不少粉絲對自己懷孕過程及產後維持體態的營養補充相當有興趣。

品瑄表示，第一胎懷孕時比較緊張，本來想照著教科書吃清淡食物，但為了改善孕吐，常選擇口味比較重的麻辣鍋吃，結果懷孕前期就胖了15公斤；到了懷二寶時就比較知道怎麼樣放輕鬆，除了平常均衡飲食外，也會多攝取滴雞精、優格跟豆漿等優質蛋白質，整個懷孕過程體重維持增加約10公斤，偶爾喝一點珍珠奶茶或巧克力讓自己心情放鬆，又不影響寶寶健康。

郭安妮說，懷孕初期要補充葉酸，孕程增加的體重可以控制在12至15公斤，另外要盡量吃好、睡好、放輕鬆，因為媽媽如果太緊張，加上睡眠不足的話，就容易造成寶寶體重過輕。

前置胎盤、宮縮 避免性行為

臨床不少懷孕媽媽擔心跟先生性行為時寶寶會掉出來，郭安妮說，懷孕期間適當性行為是沒有問題的，只要先生記得溫柔一點，動作以狗爬式為主，但有幾個狀況不適合，包括前置胎盤、早期宮縮、子宮異常或陰道出血安胎時，另外當天孕媽媽如果身體太累也應該避開性行為。

郭安妮分享，臨床有一位產後媽媽因壓力大，平常也不太喝水，結果產後三個月一直發不出足夠奶水，加上婆婆希望她能親餵母乳，造成壓力過大引發產後憂鬱，經過調經及飲食調整，並轉介身心科醫師治療後病情才改善。

每天喝水2000~3000cc 助發奶

品瑄營養師也分享，自己親餵大寶喝母奶一直到幼稚園，現在二寶也以母乳為主，提醒孕媽媽水分一定要喝夠，每天建議喝2000～3000cc的水分。另外許多產婦怕胖不敢吃碳水化合物或吃很少，造成澱粉及蛋白質不夠也會發不出奶。除了均衡飲食外，如果產後太過緊張，也可以多吃一些補充身體多巴胺、血清素等紓壓食物，例如巧克力、鯖魚、秋刀魚等食物，偶而也可以補充一杯珍珠奶茶來保持心情愉悅。

對於產後何時可以開機？郭安妮說，產後可能留有傷口，但只要傷口癒合好不痛了就可以開始性行為，不過產後母乳會釋放泌乳激素，讓陰道比較乾澀，因此第一次性行為時先生不要硬衝，可以使用潤滑劑輔助，也可以先用手按摩或前戲久一點，待陰道充血後再進行，提高性生活品質。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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