皮蛇痛起來要人命 帶狀皰疹後神經痛不想吃止痛藥？醫師曝現有新療法

圖片來源／健康醫療網

帶狀皰疹最折磨人的就是皰疹後神經痛，除了打疫苗 、及早使用抗病毒藥外，對於疼痛的部分目前也有止痛藥、侵入性神經阻斷術等治療，甚至還有非侵入性微電流治療方法，可以改善疼痛並減少止痛藥的使用。

免疫下降帶狀皰疹牙起來 持續性神經痛影響大

帶狀皰疹（俗稱：皮蛇）和水痘都是由同一種病毒Varicella-Zoster virus造成。在水痘痊癒後病毒會潛伏於神經節，當免疫力 下降時這些病毒便會活化形成帶狀皰疹。根據衛福部資料顯示，年紀越大、免疫系統越弱，發生的機會就越高。

若身上或額頭莫名出現反覆抽痛，吃藥、打針都改善有限，過兩天後發現皮膚紅疹伴隨水泡，這時就要注意可能是帶狀皰疹出沒。當表皮的水泡紅疹消退後，還有可能出現火燒般的神經痛並持續數個月，甚至超過數年。

台灣行政院衛生署疾病管制局於2009年委託台灣大學進行研究發現，高齡長者比年輕族群更容易有皰疹後神經痛，超過70歲的長者發生帶狀皰疹後神經痛的比例甚至高達50%。

皰疹後神經痛如何治療？ 一定要長期吃止痛藥嗎？

針對皰疹後神經痛的問題，黃啟銘醫師表示，臨床上多會使用止痛藥和抗憂鬱或抗癲癇藥物控制，甚至可能會使用侵入性的神經阻斷術，而現在也有非侵入性的治療方法，可利用頻率共振微電流改善細胞活性、頻率，治療、調整神經發炎，讓神經痛獲得控制。

黃啟銘醫師提到，像53歲的高先生，8個月前顏面神經的帶狀皰疹發作後，臉部持續有刺痛、灼燒感，而且疼痛指數高達8－9分（滿分10分）甚至導致右眼眼皮腫脹影響視力，在使用非侵入性微電流治療後3天，疼痛就降到2分。

另一位73歲古小姐，帶狀皰疹後神經痛持續2個月，疼痛指數也高達9分，服用藥物仍無法獲得緩解，使用非侵入性微電流治療後，第5天古小姐的疼痛就從9分降到0分。

除了神經痛後遺症，剛發作時的帶狀皰疹的神經痛也令人相當痛苦，像38歲的蕭先生，診斷為帶狀皰疹後立刻服用抗病毒藥物，但是神經痛造成的抽痛、僵硬緊繃感讓他幾乎無法入睡，使用非侵入性微電流治療後，當天晚上疼痛指數就從5分降到0－1分。

黃啟銘醫師表示，微電流治療安全性高，還可以減少長期服用藥物造成的潛在副作用風險。民眾若有需求可前往醫療院所，經由醫師評估，一同討論最適合的治療方式。

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資料來源：健康醫療網

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