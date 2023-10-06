中年男「4年血便」不以為意 罹腸癌差點切除肛門

（圖：健康醫療網提供）

一名50多歲陳先生，平日喜應酬膏粱厚味，2017年開始排便習慣改變，出現間歇性排便黏糊摻雜血絲，因工作繁忙不以為意，就這樣持續了四年；2021年底因血便頻繁到一天7、8次，伴隨肛門急迫感、偶爾失禁，有感症狀嚴重連忙就醫，大腸鏡檢查發現肛門口上方齒狀線處有潰瘍性腫瘤 ，經電腦斷層檢查確診為直腸癌第三期伴隨局部淋巴轉移(cT3N1M0, Stage IIIB)。

化療致裏急後重、排便疼痛

原本外院醫師建議先手術切除再化療，但由於腫瘤近肛門口，會連同肛門切除，並在腹部開一個永久性腸造口，A先生因不願切除肛門而至奇美醫院尋求第二意見。經大腸直腸外科醫師依核磁共振(MRI)影像顯示腫瘤位於肛緣上2.6cm處，屬於中低位直腸腫瘤，建議先採化療合併放射治療縮小腫瘤後再手術以減少切除範圍。陳先生在第二次療程後出現腹瀉頻繁症狀，帶血絲黏膜一天6、7次，服用止瀉藥也無法緩解，隨著療程進行，腹瀉持續一個月伴隨裏急後重、排便疼痛，遂尋尋求中醫治療期盼改善症狀。

中藥配合針灸緩解腹瀉

陳豪君說明，中醫藥治療以辨證論治為原則，以A先生的狀況，長期應酬膏粱厚味飲冷，加上平日工作壓力大、易緊張、個性急、肝氣不疏加上濕熱鬱積在中下焦，而成直腸潰瘍性腫塊伴隨黏液血便出，而後化療藥物毒性損傷脾胃之氣下陷而出現腹瀉頻繁無法止的狀況，經處方益氣健脾、清下焦濕熱的中藥配合針灸，化放療期間腹瀉的頻率改善至無，療程結束後持續回診中藥加針灸，兩個月後影像追蹤腫塊縮小，達到病人想減少手術範圍保留肛門的期望。

陳豪君表示，透過中西醫結合的治療方式，可減輕病人化放療期間不適症狀，這些症狀經由中醫師處方中藥或針灸治療都可以有很好的改善，順利完成整個療程，造福許多大腸癌的病人。

資料來源：健康醫療網

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