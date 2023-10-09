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痔瘡、罹癌…中老男人也會貧血

李樹人、梅緣緣
中老男人如果痔瘡出血、過度捐血，或是胃癌、大腸癌、多發性骨髓癌等，都有可能會造成貧血。（Getty Images）
中老男人如果痔瘡出血、過度捐血，或是胃癌、大腸癌、多發性骨髓癌等，都有可能會造成貧血。（Getty Images）

許多人以為貧血是女人疾病，例如少女、成年女性因經血過多，導致缺鐵性貧血，但血液腫瘤科醫師提醒，中老年男性也可能貧血，小從痔瘡出血、過度捐血，大至縮胃手術副作用，或是胃癌、大腸癌、多發性骨髓癌，都可能引發貧血，如果莫名變瘦、頭暈、疲倦，務必就醫找出原因。

一名15歲女學生自覺胸悶頭暈就診，醫師問診後排除感冒等急性感染，確診為「缺鐵性貧血」，台灣書田小兒科主任醫師蘇軏指出，該名少女就醫時並無感冒症狀，症狀為頭暈、疲倦、掉髮嚴重，幾個月前起床跌倒，懷疑骨折至骨科就醫。在詢問病史並進行理學及抽血檢查後，確診為「缺鐵性貧血」（IDA），經鐵劑治療後，狀況明顯好轉。

「缺鐵性貧血」症狀為頭暈、疲倦、掉髮、臉色蒼白，常合併運動呼吸急促等運動不耐症狀，若嚴重還可能因心搏過速而心臟衰竭，抽血檢查報告則呈現血色素低下、平均紅血球體積較小、血清鐵數值下降等異常。

小女生及成年女性為貧血高風險族群，台北馬偕血液腫瘤科資深主治醫師張明志提醒，門診常收治嚴重貧血的中老年男性個案，主要原因為營養不良、腫瘤，前者容易解決，多攝取含鐵量較高食物如牛肉、豬肉、豬肝，若為素食者，可攝取深色蔬菜（紅莧菜、紫菜、鷹嘴豆、櫻桃等），在醫師評估下可補充鐵劑。

至於腫瘤造成貧血，治療相對棘手，張明志表示，常收治臉頰消瘦、臉色偏白的男性個案，在其他醫院就診時，確診為缺鐵性貧血，但服用鐵劑仍未改善。經理學檢查，觸診腹部，有些可以摸到硬塊或是喊痛，進一步檢查證實為胃癌或大腸癌，有些則是多發性骨髓癌。

貧血者應多攝取含鐵量較高食物如牛肉、豬肉、豬肝，或深色蔬菜，在醫師評估下可補充鐵...
貧血者應多攝取含鐵量較高食物如牛肉、豬肉、豬肝，或深色蔬菜，在醫師評估下可補充鐵劑。（Getty Images）

近年張明志也常收治因為痔瘡出血、過度捐血，以及接受過縮胃手術而導致的男性貧血個案。有人痔瘡持續出血，雖然每天只損失幾CC的血液，但長期下來仍會貧血；有人年輕時養成捐血習慣，步入中年後繼續捐血，但此時造血功能大不如前，以致捐出問題，出現貧血症狀。

至於縮胃手術，張明志解釋，該手術切除大面積的胃部組織，其中包括負責吸收維生素B12及鐵劑等部位，幾年之後，幾乎都會產生貧血後遺症。

張明志表示，與年輕人相較，中老年人貧血症狀差不多，但背後成因更為複雜，如果經常頭暈、容易疲倦、臉色憔悴、模樣變老，務必提高警覺，積極就醫找出病因。

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