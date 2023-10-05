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翁長期攝護腺肥大 忍到差點洗腎

王世鋒／國泰醫院泌尿科主治醫師

80歲老翁因腹痛急診，檢查發現下腹部鼓起像山，緊急放置導尿管竟導出1000cc尿液，腎功能很差，快要洗腎了。原來老翁因行動不便，對於攝護腺肥大導致排尿障礙一直隱忍，覺得可尿出就好，直到快腎衰竭才治療。在導尿管放置兩周後，腎功能才恢復，後來接受攝護腺雷射切除手術，才擺脫導尿管正常排尿。

長者常見有攝護腺肥大問題，攝護腺組織會阻擋膀胱出口，長期會導致頻尿、急尿、夜尿等症狀。到後期攝護腺體積更大，膀胱已無力將尿擠出，會出現排尿困難、尿不乾淨、久站才能尿出，拖太久膀胱會功能退化，造成感染、腎功能受損、血尿、膀胱結石或憩室等併發症，這時即使開刀切除攝護腺，但膀胱及腎功能可能回不去。

早期攝護腺肥大症狀輕，可藥物治療，常見藥物包含甲型阻斷劑和5α還原酶抑制劑。甲型阻斷劑可放鬆平滑肌，讓尿道擴大，很快改善排尿障礙，但有降血壓及逆行性射精副作用，可能導致頭暈、摔跤風險，屬「治標」治療；5α還原酶抑制劑藉由降低男性荷爾蒙作用，讓攝護腺體積縮小，逐漸改善攝護腺阻塞情形，屬「治本」治療，但需數個月至一年以上治療才會見效，也會影響性功能。因此有醫師會選擇合併兩種藥物治療，既治標又治本。

當攝護腺體積已非常大，或有併發症，藥物治療效果有限，應採手術治療。傳統的經尿道內視鏡電刀切除有健保給付，卻可能有出血、水中毒、逆行性射精等併發症；攝護腺雷射手術可降低出血及水中毒的風險，快速清除多餘的攝護腺，取下的標本也能病理化驗，是成熟的治療方式。

其他有水蒸氣消融手術或攝護腺動脈栓塞治療，是利用水蒸氣的高溫或血管攝影注入微粒球，導致攝護腺組織自行壞死脫落，但壞死範圍不易預估，也可能導致疼痛、感染、血尿，甚至剝落的組織阻塞尿道，常需數個月後才完全脫落，症狀才慢慢解除。這類治療方式簡單，對於身體狀況不好，無法接受麻醉及手術的患者，是不錯的治療選擇。

併發症 血壓 健保

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