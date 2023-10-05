打鼾太吵 竟是扁桃腺肥大 恐導致高血壓、心臟病、糖尿病等病

患者的兩側扁桃腺幾乎「kiss」在一起。（圖：澄清醫院中港院區提供）

服兵役睡通鋪，若有人打鼾，聲音會吵得弟兄們睡眠不足，一名20多歲的士兵被長官要求一定要去治療，醫師表示，這名年輕人兩側的扁桃腺肥腫到幾乎要「kiss」在一起，是造成鼾聲大作的原因，經手術切除和在傷口高濃度自體血小板注射，術後三天就回部隊，並解決了打鼾的困擾。

台灣澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷說，患者白天操練時完全沒有異狀，但到晚上睡覺卻鼾聲大作，部隊長官將他的床位調整到最邊邊，但打呼聲仍然干擾到通舖的弟兄，後來連自己都不好意思入眠，導致失眠精神不佳，被部隊長官要求尋醫治療，還給了特別假。

她說，經檢查發現該患者的兩側扁桃腺肥大程度已是第四期，左右的扁桃腺幾乎已碰在一起，睡覺時因肌肉鬆弛，氧氣在嘴巴裡和扁桃腺空間振動，就會產生打鼾聲。由於白天用鼻子呼吸，因此不會感覺有什麼異狀，但晚上睡覺時卻打鼾嚴重，讓枕邊人或同室人受不了。

由於患者的特別假不長，因此切除扁桃腺後，在傷口注射高濃度自體血小板，不但可以減輕開刀後的疼痛、調解發炎反應，也可以促進傷口癒合。一般手術可能要兩周後才能吃軟質食物，但此手術三天後，患者已克服。

徐毓婷說，在傷口注射高濃度自體血小板，即PRP療法。高濃度自體血小板的治療，也可運用在下鼻甲肥厚手術、噪音造成的聽損、耳膜修補等。但有癌症 病史和服用抗凝血藥的病人，就不適合做PRP的輔助治療。