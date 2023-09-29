全球罕例雙膝反曲…為赴台治療堵人 中國病友與「院長爸爸」重逢

花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（左一）、極重度先天性膝反曲患者陳團治（左三）一家人今在花蓮慈濟靜思堂重逢。（記者林琮恩／攝影）

來自中國廈門的陳團治，罹患全球僅一、二例的「極重度先天性膝反曲」，出生時雙腳呈現L字型，在2014年赴台接受手術前，她只能用大腿背側行走，走起路來外觀就像「堆高機」。手術成功近10年，她已結婚、生子，25日帶著全家重回「第二個家」花蓮，並開心拜訪她稱為「院長爸爸」、替她執刀的花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和。

陳英和表示，身為骨科 醫師，加上行醫數十年，各式奇特案例早已司空見慣，但第一次看到陳團治的影像，仍相當吃驚；除了呈現L字型、大幅度外翻的腿部外觀，自己更擔心病患的生理功能，用大腿背側走路相當耗能，若年紀漸長恐會面臨困境，「何況下雨怎麼辦，又該如何如廁？」陳團治當時卻樂觀回應，頂多鋪張報紙墊著就能上廁所。

「這是不只是台灣、中國前所未有的案例，全球文獻也只看過一、兩例。」陳英和說，國際案例多是「陳年舊案」，手術方式不同，患者即使大腿骨融合，關節 仍無法活動。醫療團隊採用的手術，則讓陳團治膝關節保有一定活動程度，這對行走功能相當重要。陳團治除膝關節成160度彎曲，必須截彎取直，踝關節也因長期不使用，呈現90度彎曲。

陳團治赴台前，陳英和團隊曾治療嚴重駝背達200度的廈門患者楊曉東。陳英和形容，當時患者幾乎是「頭埋到膝蓋中」。楊曉東治療後獲重生，在當地傳為佳話，醫療團隊完成治療護送患者回廈門時，陳團治已在廈門慈濟會所「堵人」。

醫師將陳團治醫療報告攜帶回台交付陳英和，他當即決定要嘗試挽救陳團治的人生，但同時也做好最壞打算是「膝上截肢」。所幸經七次手術，陳團治雙腳終於能夠踏地，過程中醫療團隊非常謹慎，避免切骨過程影響周邊神經血管。

手術完成隔天，陳英和至病房探視。他表示，術後造成的疼痛與不適本該讓陳團治「齜牙咧嘴」，結果房門一開，竟看到她邊微笑、邊拿著手機拍自己的腳，並表示自己是第一次能把棉被蓋到胸部以上，從沒想過蓋被子是如此安心、舒適。

陳英和說，蓋被子、伸直雙腳對一般民眾來說再日常不過，對陳團治來說，竟如此得來不易，「讓我體會到，習以為常的事物，也應該要珍惜。」

陳團治表示，因雙腳彎曲，躺平睡覺會呈現「二腳朝天」狀，自己26年來都只能側睡，手術後是第一次躺平、能蓋上被子，所以開心留念。她2013年第一次抵台進行手術前的檢測 ，當時陳英和「跪著檢查」，讓自己至今印象深刻，「我從沒見過哪位醫師能做到這樣，且不論手術、門診到多晚，院長都會來看我，對我的關心就像父親一樣。」

在慈濟人醫年會分享中，陳團治稱陳英和為「院長爸爸」，並分享兩人之間的趣事。手術前，陳英和雙腳一跛一跛、手扶欄杆，親自示範術後復健時應如何爬樓梯，讓她又好笑、又感動。回到廈門，她與先生結婚時，「院長爸爸」自然沒有缺席，親自帶著賀禮赴廈門祝賀。