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她才25歲 每每如廁「痔瘡」滑出好惱人

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

25歲的蔡小姐，一直為痔瘡所苦。每次上完廁所後，痔瘡都會脫出，造成腫脹疼痛的不適感，嚴重連走路都會滑出，生活品質大受影響，所幸就醫後經醫師詳細診察評估，最終接受微創雷射痔瘡消融術，術後也以冷水坐浴，連止痛藥都不太服用，幾天後就重回工作崗位，告別惱人病痛。

痔瘡好發族群 長期便祕者、作息不正常

奇美醫療財團法人奇美醫院大腸直腸外科醫師黃亘毅說明，痔瘡是很常見的疾病，好發族群包括懷孕婦女、肥胖一族、缺乏運動、長時間久坐、久站的公車或計程車司機及負重的搬運工，水分和纖維攝取不足導致長期便祕者，作息不正常、喜好刺激性食物和大腸激躁症者。

痔瘡可分為內痔及外痔，內痔因有腸黏膜成分，較易出血、脫垂；而外痔則有皮膚成分，較常出現癢、腫、痛、發炎等症狀。痔瘡雖然常見但並非可輕視，若處理不當恐造成生活品質降低。

微創雷射痔瘡消融術 傷口小疼痛少、恢復快

黃亘毅解釋，傳統痔瘡切除手術常造成病人巨大的疼痛，術後排便的撕裂感更令人難以忍受。不同於傳統手術，微創雷射痔瘡消融術(LHP)的做法是在肛門旁開一道小傷口，使用雷射光纖，插入痔瘡組織內進行激光治療，透過激光將痔瘡細胞內的水分蒸發，進而凝固和收縮痔瘡組織，減小其體積並停止血液供應，從而幫助止血和縮小痔瘡，術後僅有針孔大小約0.2公分的傷口、疼痛感低、手術時間短、癒合快、出血量小且通常無需住院，不會影響日常生活，而且可緩解痔瘡長期以來的不適。

痔瘡術後雖復發率低 仍需維持良好生活習慣

黃亘毅表示，痔瘡需要視整體情況評估，術前應與醫師充分討論，找出最適合的處理方式。此外，也提醒民眾，儘管做完手術後痔瘡復發率低，但保養至關重要，仍要維持好的生活習慣，攝取足夠的水分和纖維質，多運動，養成良好排便習慣，避免刺激性食物及過度清潔和用力擦拭肛門，才能提高治療成效，徹底解決痔瘡的煩惱。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59338

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