我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

中秋烤肉注意 男大生做了「這件事」狂瀉20次險休克

記者沈能元／台北即時報導
高偉峰說，急性腸胃炎多與飲食密切相關，可能是吃進不乾淨、不新鮮、沒煮熟的食物。此為示意圖。（取材自ingimage）
高偉峰說，急性腸胃炎多與飲食密切相關，可能是吃進不乾淨、不新鮮、沒煮熟的食物。此為示意圖。（取材自ingimage）

一名20多歲男大生日前出現嘔吐、腹痛及連續腹瀉，一天內竟狂瀉20多次，被送到急診就醫時，呈現血壓下降，險些休克。檢查發現，男大生為罹患急性腸胃炎，緊急收治住院給予藥物、電解質等治療，男大生病情才漸漸好轉。經詢問發現，男大生發生急性腸胃炎前，與許多同學一起烤肉，但因為人多擔心吃不到，搶吃一些半生不熟的肉，當時心想應該沒事，沒想到出現如此嚴重症狀。

29日開始就是中秋3天連假，闔家團圓賞月、烤肉、吃月餅，已是每年中秋常見的場景。不過，收治病例的台灣高峰診所院長高偉峰說，就以往在急診服務的經驗來說，中秋節當天晚上，嘔吐、腹痛、腹瀉「抱腹」進入急診患者，約增加2成，而中秋節後2至3天，病人將會增加4至5成達到高峰。

高偉峰說，急性腸胃炎多為糞口、飛沫傳染，感染源分為病毒性、細菌性兩種，病毒包括輪狀病病、諾羅病毒，此為感染為主，而細菌則為大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，這方面與飲食密切相關，可能是吃進不乾淨、不新鮮、沒煮熟的食物。

高偉峰提醒，急性腸胃炎主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、腹脹、食欲不振、發燒、虛弱等。一旦出現嚴重嘔吐症狀，必須禁食、適時補充水分、電解質，住院時可考慮點滴注射，若是腹瀉嚴重時，應先吃些清粥、運動飲料、白吐司等，緩解腹瀉症狀，並避免食用乳製品，以及油膩、炸物、燒烤、辛辣等重口味食材，並切忌飲酒。

為避免中秋烤肉後，引發急性腸胃炎敗興而歸，高偉峰說，建議烤肉前的肉品、海鮮要適當妥善冷藏保存，烤肉時熟記關鍵兩個字「烤熟」，一定要以熟食為主，不要「久候不耐」，擔心吃不到而吃進生食或半生不熟的食材。

血壓

上一則

壓力大又失眠 肝腎氣血虧虛 導致嚴重落髮

延伸閱讀

過期蛋恐釀敗血症 醫師：5族群千萬別生食

過期蛋恐釀敗血症 醫師：5族群千萬別生食
中秋節

中秋節
亞凱迪亞市9月30日中秋聯歡 好吃好玩抽大獎

亞凱迪亞市9月30日中秋聯歡 好吃好玩抽大獎
比佛利華人商會中秋盛典 頒獎學金

比佛利華人商會中秋盛典 頒獎學金

熱門新聞

血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
裝在藥瓶裡的塑膠紙團，事實上是防止藥品碎裂的填充材。示意圖。（讀者提供）

藥瓶內塑膠紙啥用途？藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

2023-09-27 20:08
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
(取材自健康醫療網)

失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

2023-09-26 01:25
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

2023-09-22 05:08
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）

換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

2023-09-25 02:00

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看