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全球死因之首 「關鍵心臟密碼」助遠離心血管疾病

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

中秋佳節將至，總少不了親朋好友相聚大啖烤肉，然而，高鹽、高油、高糖及加工食品的攝取，卻也暗藏心血管疾病危機。今年中秋節恰逢9月29日世界心臟日，中華民國心臟基金會以年度主題「用心，懂心，掌握你的心臟密碼1234」邀請民眾歡渡中秋之餘，也要一同關心心血管的健康。

全球十大死因頭號殺手 心血管疾病不容小覷

隨著醫學進步，全球人口預期壽命持續提高，儘管如此，心血管疾病仍是全世界10大死因之首。根據調查，全球心血管疾病死亡人數從1990年1200萬人攀升至2021年逾2000萬人，漲幅超過60%，台灣衛福部統計顯示，心血管疾病已位居台灣10大死因第二長達20年之久，2022年死亡人數更高達2萬3668人，且有持續增長的趨勢。

中華民國心臟基金會執行長陳文鍾醫師指出，雖然10大死因中，合計所有癌症死亡人數後，癌症為排名第一，但若將心腦血管相關疾病合計，總死亡人數其實高於癌症總死亡人數，可謂是隱藏版國人死因第一。

盤點護心8大要素 醫暴飲食原則很關鍵

中華民國心臟基金會副執行長王宗道醫師分享，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）公布最新指南，提出「護心八大要素（Life’s Essential 8）」，包括均衡飲食吃得巧、保持活躍多運動、戒菸並遠離二手菸、充足睡眠、控制體重、血壓、血脂和血糖。

王宗道醫師進一步解釋，飲食是最不容忽視的一環，每天應至少攝取五份蔬果，每份相當於一個拳頭大小，以少鹽、少油、少糖為最高原則，盡量避免含糖飲料及加工食品，且飲酒要節制，能不喝最好，若無法避免則建議一天攝取不超過20公克。

用心、懂心 掌握你的心臟密碼1234

響應今年世界心臟日，中華民國心臟基金會以「用心，懂心，掌握你的心臟密碼1234」口訣幫助民眾以行動顧心，意即「勤運動，每1步都算數」、「戒菸並遠離2手菸」以及「均衡飲食3多4少：多喝水、多蔬果、多全榖根莖、少油、少鹽、少糖、少飲酒」。

中秋連假將至，在與親友歡聚、享受美食之餘，醫師提醒民眾烤肉聰明吃，切記吃得適量、勿暴飲暴食；減少醬料的添加、不要過度調味；此外，最多人忽視的就是烤肉油煙，其危害與二手菸無異，建議盡量在通風環境烤肉。即將來臨的10月，中華民國心臟基金會將推出系列社群活動，包括顧心居家運動教學、護心外食心法及社群插畫貼文串聯，邀請大家一起「用心，懂心，掌握心臟密碼1234」，詳情請持續關注《財團法人中華民國心臟基金會》FB粉絲專頁。

資料來源：健康醫療網

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