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登山咳粉紅痰 醫：9成是高山肺水腫 嚴重恐致命

沈能元
高峰診所院長高偉峰說，高山肺水腫案例咳出粉紅色泡泡痰，也就是淡淡的血痰。（圖：高偉峰醫師提供）
高峰診所院長高偉峰說，高山肺水腫案例咳出粉紅色泡泡痰，也就是淡淡的血痰。（圖：高偉峰醫師提供）

新冠疫情解封後，民眾從事高山旅遊正夯，但若登高山時，嘴巴突狂咳粉紅泡泡痰，當心是高山肺水腫，此有致命風險，須盡速就醫。醫師表示，依研究顯示，到達5500公尺高度的高山，如高達5985公尺的吉力馬札羅山，高山肺水腫發生率約為2至15%，但台灣也曾發生山友登山至2600公尺高度時引發高山肺水腫，提醒山友須小心防範這可能致命的病況。

高峰診所院長高偉峰指出，此名病患在發生嚴重高山肺水腫及腦水腫前，共服用8包感冒藥，一直認為自己的症狀是感冒或肺炎加重。另他曾與朋友一起去西藏珠穆朗瑪峰(聖母峰)基地大本營，高度為5200公尺，其中一位夥伴約在4100公尺高度發生高山肺水腫，竟在衛生紙上咳出粉色泡泡痰。經使用氧氣及藥物治療後症狀改善，後來至醫院X光檢查顯示為高山肺水腫。

高偉峰說，2020年美國急診醫學教科書就寫了一位11歲女孩在2670公尺發生高山肺水腫的案例，提醒民眾如果想去玉山、雪山、大霸尖山、嘉明湖、合歡群峰等高山旅遊或登山，甚至是西藏、青海、四川西部、雲貴高原、尼泊爾、阿爾卑斯山、馬丘比丘等高地，建議預先做好高山症防治，以避免嚴重病況的發生。

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