我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

門夾手指 輕傷先冰敷 甲床水腫快就醫

李青縈
手指被門夾到受傷，可依受傷程度，可以先冰敷自救，若受傷嚴重者，必須就醫處理。（Getty Images）
手指被門夾到受傷，可依受傷程度，可以先冰敷自救，若受傷嚴重者，必須就醫處理。（Getty Images）

大多數人都有「手指被門夾到」的經驗，可能產生輕微疼痛、也可能劇痛，在發生的當下，應該採取什麼處置才能緩解疼痛？又該如何判斷是否應就醫做進一步處置？或是不處置就能讓疼痛逐漸消退嗎？

台北新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳指出，若受傷處外觀看起來仍完整、沒有破皮，應先冰敷，且在冰敷時嘗試活動手指每一個關節，如果關節仍能正常活動，可以持續冰敷一、兩天，避免手指過度腫脹；如果手指外觀有局部擦傷，可以擦藥膏，或搭配服用止痛藥，但藥膏或是藥物並非必要處置。

手指被夾到先冰敷處理。（記者李青縈／攝影）
手指被夾到先冰敷處理。（記者李青縈／攝影）

依嚴重程度 約可分三種

手指被門夾到的受傷程度，柳朋馳說，會依照被夾到時的力道、手指位置，以及是否有額外組織損傷而有所不同。通常愈靠近手指末端損傷的程度愈嚴重，因為末端骨頭較細，加上手指末端會影響到指甲、甲床，雖然不會致命，但恐讓未來指甲生長變形。

手指被門夾到受傷，依照嚴重程度約可分成輕、中、重三種。柳朋馳表示，第一種是被夾的力道輕微，可能連破皮、紅腫都沒有，只要稍微冰敷一下就不痛了；第二種是中度受傷，常見如關車門夾到等狀況，患部可能會有紅腫熱痛，甚至嚴重一點皮下會有像瘀青一般的血腫，民眾可以自救，不一定要到醫院處理；第三種是受傷嚴重，可能手指骨頭碎裂、無法活動關節，必須就醫處置。

夾傷生長點 指甲恐變形

如果受傷指甲下出現血腫，柳朋馳說，此時的處置必須評估血腫大小，若血腫量不多，不需要特別處置，會慢慢隨指甲生長推出來，但是若是腫脹壓迫到甲床或是持續疼痛，就要考慮去急診處理，會在指甲上開一個小洞，讓血流出來，「通常不會到這麼嚴重」。

柳朋馳表示，被夾到的手指，若冰敷時發現骨頭已經不能正常活動或是外觀已經出現嚴重損傷，可能會發生骨頭碎裂等狀況，就需要外科介入治療；或是夾傷到指甲生長點，可能會導致未來指甲生長發生變形。

若是受傷後持續神經疼痛，並且影響工作及生活，柳朋馳建議，民眾可以看神經科、復健科，透過輔助方式讓神經感覺慢慢恢復正常，或是口服維生素B12讓末梢神經損傷獲得改善。

被門夾到3種受傷程度 製表／李青縈
被門夾到3種受傷程度 製表／李青縈

關節

上一則

全球罕例雙膝反曲…為赴台治療堵人 中國病友與「院長爸爸」重逢

延伸閱讀

孫維躍腎病高血壓中心 精治慢性腎小球腎炎

孫維躍腎病高血壓中心 精治慢性腎小球腎炎
30歲男反覆水腫10幾年 差點窒息才知患罕病

30歲男反覆水腫10幾年 差點窒息才知患罕病
膝蓋疼痛僵硬 三種鍛練有助養護關節

膝蓋疼痛僵硬 三種鍛練有助養護關節
喉嚨腫脹險喪命 就醫10年竟罹患「遺傳性血管性水腫」罕病

喉嚨腫脹險喪命 就醫10年竟罹患「遺傳性血管性水腫」罕病

熱門新聞

裝在藥瓶裡的塑膠紙團，事實上是防止藥品碎裂的填充材。示意圖。（讀者提供）

藥瓶內塑膠紙啥用途？藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

2023-09-27 20:08
血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
(取材自健康醫療網)

失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

2023-09-26 01:25
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）

換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

2023-09-25 02:00
圖片來源／健康醫療網

七成民眾罹高血壓 遠離「沉默殺手」6關鍵

2023-09-27 00:00

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了