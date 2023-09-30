門夾手指 輕傷先冰敷 甲床水腫快就醫

手指被門夾到受傷，可依受傷程度，可以先冰敷自救，若受傷嚴重者，必須就醫處理。（Getty Images）

大多數人都有「手指被門夾到」的經驗，可能產生輕微疼痛、也可能劇痛，在發生的當下，應該採取什麼處置才能緩解疼痛？又該如何判斷是否應就醫做進一步處置？或是不處置就能讓疼痛逐漸消退嗎？

台北新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳指出，若受傷處外觀看起來仍完整、沒有破皮，應先冰敷，且在冰敷時嘗試活動手指每一個關節 ，如果關節仍能正常活動，可以持續冰敷一、兩天，避免手指過度腫脹；如果手指外觀有局部擦傷，可以擦藥膏，或搭配服用止痛藥，但藥膏或是藥物並非必要處置。

手指被夾到先冰敷處理。（記者李青縈／攝影）

依嚴重程度 約可分三種

手指被門夾到的受傷程度，柳朋馳說，會依照被夾到時的力道、手指位置，以及是否有額外組織損傷而有所不同。通常愈靠近手指末端損傷的程度愈嚴重，因為末端骨頭較細，加上手指末端會影響到指甲、甲床，雖然不會致命，但恐讓未來指甲生長變形。

手指被門夾到受傷，依照嚴重程度約可分成輕、中、重三種。柳朋馳表示，第一種是被夾的力道輕微，可能連破皮、紅腫都沒有，只要稍微冰敷一下就不痛了；第二種是中度受傷，常見如關車門夾到等狀況，患部可能會有紅腫熱痛，甚至嚴重一點皮下會有像瘀青一般的血腫，民眾可以自救，不一定要到醫院處理；第三種是受傷嚴重，可能手指骨頭碎裂、無法活動關節，必須就醫處置。

夾傷生長點 指甲恐變形

如果受傷指甲下出現血腫，柳朋馳說，此時的處置必須評估血腫大小，若血腫量不多，不需要特別處置，會慢慢隨指甲生長推出來，但是若是腫脹壓迫到甲床或是持續疼痛，就要考慮去急診處理，會在指甲上開一個小洞，讓血流出來，「通常不會到這麼嚴重」。

柳朋馳表示，被夾到的手指，若冰敷時發現骨頭已經不能正常活動或是外觀已經出現嚴重損傷，可能會發生骨頭碎裂等狀況，就需要外科介入治療；或是夾傷到指甲生長點，可能會導致未來指甲生長發生變形。

若是受傷後持續神經疼痛，並且影響工作及生活，柳朋馳建議，民眾可以看神經科、復健科，透過輔助方式讓神經感覺慢慢恢復正常，或是口服維生素B12讓末梢神經損傷獲得改善。