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搶救乾眼症 中醫教6招日常保養

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乾眼症屬於角膜表面的慢性病，引發原因為眼睛中的淚液分布不均或蒸發太快，導致眼睛受損、發炎引起症狀。（取材自ingimage）
乾眼症屬於角膜表面的慢性病，引發原因為眼睛中的淚液分布不均或蒸發太快，導致眼睛受損、發炎引起症狀。（取材自ingimage）

現代人3C不離手，追劇、打遊戲樣樣來，但長期下來雙眼「欲哭無淚」乾得像沙漠，民眾日常該如何保養眼睛呢？台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師戴毓萱提出六項保健方式，並表示順時鐘或逆時鐘按壓眼周穴位「睛明」、「魚腰」、「瞳子髎」、「承泣」，可以放鬆眼周肌肉促進循環。

眼睛搔癢、灼熱… 提高警覺

乾眼症屬於角膜表面的慢性病，引發原因與眼睛中的淚液有關，由於淚液是由油脂、水分和黏液三種成分組成，可確保眼睛濕潤，一旦淚液分布不均或蒸發太快，眼睛可能會受損、發炎引發乾眼症。多數民眾認為眼睛乾澀，只要眨眼或休息可解決，但長期忽略症狀，讓淚腺、瞼板腺阻塞和持續發炎，恐將引起角膜和結膜損害。

民眾長期配戴隱形眼鏡、待在空調環境、緊盯3C螢幕；或是本身有青光眼、糖尿病、曾經做過近視雷射手術及乾燥症病史等，都是容易發生乾眼症的族群。若有發現眼睛乾燥感可能不只因疲勞造成，已從單純的乾澀模糊，進而出現「異物感、刺痛、搔癢、灼熱、發紅、畏光」等症狀，就需提高警覺。

根據體質 調理脾、肺、肝、腎

《黃帝內經》提到「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」眼睛疾病與全身健康相關。古籍醫學文獻中，輕微的乾眼症稱為「白澀症」，而較嚴重的狀況則被歸類為「神水將枯」，主要原因在於陰精虧虛，包括陰虛、內燥、虛火浮越和氣不布津。

從中醫臟象學說看，「脾」負責調節體內的水分；「肺」控制皮膚和鼻子，若其功能受損，可能導致津液外洩；「腎」則是調節體內水分的主要器官，而「肝」開竅於目，目受血而視之，所以眼睛問題與「肝」也有著密切的關係。戴毓萱透露，治療乾眼症不僅是滋潤眼睛，應該根據患者的具體症狀和體質，從脾、肺、肝、腎等方面進行治療，才可以達到更好的效果。

中醫臨床治療上，中藥「菊花」、「熟地」、「知母」、「枸杞」、「白芍」等，是最常用來清肝明目與潤燥養陰的一線用藥。針刺穴位治療像是「睛明」、「瞳子髎」、「風池」、「太衝」、「光明」，不但能促進眼周附近循環並放鬆肌肉，舒緩乾澀與壓力，也可以使全身氣機通達舒暢。

飲食補水、補油 適當休息

戴毓萱叮嚀，乾眼症盛行率逐漸提高，若希望能「治標又治本」，除了就醫治療外，還是要需要從乾眼症的根源著手改善。

1.飲食方面：除了補水之外，也要補油！像是食用富含Omega-3脂肪酸、EPA、DHA、維生素A、花青素等食物（例如：魚油、深海魚類、胡蘿蔔、菠菜、綠花椰等）。

2.適量休息：長時間使用電子產品後，每隔20分鐘記得休息20秒，遠眺20呎（約6至7公尺）外景色或閉眼養神。

3.減少「乾」的內外夾殺：例如：少吃燒烤炸辣食物；保持室內空氣濕潤，避免直吹空調或風扇。

有乾眼症困擾民眾，建議可以採幸運草按摩法，輕按眼周四穴道放鬆肌肉。（資料來源／醫...
有乾眼症困擾民眾，建議可以採幸運草按摩法，輕按眼周四穴道放鬆肌肉。（資料來源／醫師戴毓萱）

4.幸運草按摩法：眼周穴位「睛明」、「魚腰」、「瞳子髎」、「承泣」，逆時針或順時針，以指腹輕輕點按，放鬆眼周肌肉。

5.適時熱敷：熱敷溫度不要超過42度，每次可熱敷15分鐘。

6.縮短配戴隱形眼鏡的時間：以免角膜缺水又缺氧。

最後，戴毓萱提醒，眼睛問題也可能反映出其他生理狀況，如果有出現乾眼症症狀，還是請先找醫師診斷和治療，切勿自行購買眼藥水。也建議民眾每年至少進行ㄧ次眼部檢查，及早發現和治療問題。以中西合併治療調理，讓眼睛恢復水潤舒適，明亮光彩。

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肌肉 醫學 糖尿病

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