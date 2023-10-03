視野愈來愈狹窄… 小心「視野缺損」恐失明

視野缺損的範圍會慢慢擴大，初期很難察覺，感覺到異常也只會覺得視力開始衰退模糊，導致未治療的病患增加；圖為示意圖。（Getty Images）

雖然多數人擔憂的是視力衰退，但更恐怖的其實是「視野缺損」。視野缺損可能因為腦部疾病而突然發生，也會因為青光眼而漸漸缺損。發現時常常為時已晚，因此要特別小心。當視野愈來愈狹窄，察覺到的時候就一定要特別注意，等到看不見的時候就太遲了，沒辦法恢復眼睛健康，希望民眾多注意自己的狀況。

青光眼難查覺 近9成沒治療

雙眼對人的重要性自然是不言而喻，但要注意的地方並不僅止於視力。如果上下左右的視野出現缺損，日常生活就會受到限制，甚至走路也難以判斷道路狀況。而視野缺損的問題可能會發生在任何人身上。

視野缺損的起因當中，青光眼是最常見的原因之一。根據流行病學調查，40歲以上每17人就有一人；70歲以上每7.5人就有一人罹病，因此絕對不是罕見的疾病。然而約90%的病患，對此疾病是置之不理，並未接受治療。

青光眼是眼睛（視網膜）與腦部連結的視神經斷裂，造成視野變窄的疾病。不僅如此，視野一旦缺損就無法復元，可能就此失明。在日本 ，青光眼是最常造成中途失明（後天性）的原因。

這麼恐怖的疾病，為什麼接受治療的人卻那麼少呢？「簡單來說就是不易察覺。上方視野缺損的病例，比下方缺損的多，而一般上方視野缺損不容易察覺，再加上即使缺損，只要有一眼正常，就不會發現問題，就算兩眼缺損，隨著視野重疊，缺損的部分也會變小。除此之外，看不見的地方大腦還會自動『腦補』修正，因此在患者很難在罹病初期就發現自己有青光眼。」

視野缺損的範圍會鯨吞蠶食地慢慢擴大。初期真的很難察覺。即使感覺到異常，也只會覺得視力開始衰退模糊，導致未接受治療的病患增加。年過四十之後，建議一年至少接受一次眼科檢查。

腦部疾病 也可能視野缺損

然而，青光眼並不是唯一會導致視野缺損的疾病。

只要光線傳導至大腦的路徑某處出現異常，就會引起視野缺損。例如大部分視覺皮層所位於的枕葉若發生腦中風 （腦梗塞、腦出血等），就會導致雙眼左側看不見，稱為『同側半盲』。

此外，如果腦下垂體長了腫瘤 壓迫到神經，就會出現雙眼外側看不見的問題，稱為『雙外側半盲』。好發於年輕族群，有時是因為視野缺損了才發現腫瘤的存在。

其他還有接受光線的視網膜脫落，造成視網膜剝離；原本應該保護自己的免疫功能卻攻擊眼睛，造成視神經發炎等問題，都會導致視野缺損。

眼睛看不清楚的原因，除了眼睛本身之外，也有可能是腦部或神經纖維的緣故。如果放任視線繼續模糊，可能將導致無法挽回。

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