心房顫動易引發中風 10招應對

心房顫動會增加血栓生成的風險、引起中風，還可能導致心臟衰竭等，醫師提醒，過度恐慌對病情無補於事。（Getty Images）

心房顫動會增加血栓生成的風險、引起中風 ，還可能導致心臟衰竭和其他併發症，絕對需要醫療介入。

台北國泰綜合醫院心血管中心醫師郭志東提醒，60歲以上族群每100人就有4人心房顫動，到了80歲就會提高到每10人就有1人心房顫動。邁入超高齡化社會，心房顫動會愈來愈普遍。郭志東提醒，心房顫動會增加血栓生成的風險、引起中風，還可能導致心臟衰竭和其他併發症，絕對需要醫療介入，呼籲民眾把握10項預防重點，注意臉歪嘴斜、手腳偏癱、講話困難等7項症狀，切勿掉以輕心。

郭志東表示，過度恐慌除了過猶不及，對病情也無補於事，以下是10件可以用來應對心房顫動的事。

1.盡可能多瞭解自身的診斷

瞭解可能導致心房顫動的原因可以幫助控制病情。心房顫動的一些危險因素包括︰高血壓 、有心臟病 或心臟病發作史、糖尿病、睡眠呼吸中止症、心臟手術史、過度飲酒、抽菸等。

2.明瞭自身的中風風險

會增加心房顫動誘發的中風危險因子包括︰年齡超過65歲、心臟衰竭、高血壓、糖尿病、中風史及血管疾病史。

3.了解中風時的警訊

如果出現臉歪嘴斜、手腳偏癱、講話困難，應該立即到急救求助。其他症狀包括面部或四肢突然麻痺、突然變得混亂、行走困難或劇烈頭痛，以上症狀也不可輕忽。

4.告訴家人病情

因為心房顫動通常沒有症狀，所以家人不一定能理解你的病情。當你需要他們的時候，能夠隨時做好準備因應。

5.適量的規律運動

很多病人可能擔心運動會使心房顫動惡化，但有規律的運動對心健康很重要。運動可以幫助減少心房顫動症狀、降低休息時的心率、減少中風的風險、控制體重及減少患其他疾病的風險。

6.破除性生活的迷思

有些病患甚至家屬會擔心性行為可能引發心房顫動發作，引起不良後果。然而，適度合理的性生活對身心健康都有好處。如果在患病後出現勃起困難或其他性功能障礙，則需要告知醫師，盡早處理。

7.接受心臟復健

如果心衰竭病患或心肌梗塞病患合併心房顫動，出院後可以考慮心臟復健療程，有助於心臟功能恢復，同時減少日後出現問題的風險，提高生活品質。

8.適當休息，避免過勞

疲勞是心房顫動最常見的症狀之一，可以是心房顫動本身或其治療藥物引起的。所以充足的睡眠、有規律的運動和健康飲食有助於緩解疲勞。如果認為與藥物相關，請諮詢醫生，勿自行停藥。

9.避免誘發因子

使心房顫動發作的觸發因子因人而異，過勞、酒精、壓力、咖啡因、焦慮、抽菸、疾病或藥物等等都有可能使之發作。如果可能的話，應儘量避免這些誘因。同時，要學會測量自身脈搏，方便知道當下是否過快或不規則。

10.健康飲食

對心臟有益的飲食包括少吃加工食品，食用大量蔬菜、適量水果、少吃紅肉、煎炸食物、含糖飲料等等。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）