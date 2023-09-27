七成民眾罹高血壓 遠離「沉默殺手」6關鍵

圖片來源／健康醫療網

高血壓 既是一種常見的慢性疾病，也是造成心臟病、中風 和腎臟病的主要風險因素之一。安南醫院家庭醫學科醫師張益華表示，由於現代生活節奏加快、壓力不斷增加，連帶高血壓的盛行率不斷攀升，進而對公共健康帶來巨大挑戰。為提高大眾對高血壓的認識，他簡要介紹了高血壓的病因、症狀，以及現階段的診斷方法及預防措施。

導致高血壓 飲食要小心

張益華醫師說明，高血壓往往是多種因素共同作用而產生，包括基因遺傳、年齡、不良飲食習慣（高鹽、高脂肪、高糖）、缺乏運動、肥胖 、吸菸、喝酒過量、長期壓力、睡眠呼吸中止症或特定慢性疾病（如糖尿病、腎臟疾病）等。根據調查，有高達7成的民眾根本不知道自己有高血壓。張益華醫師以我國統計為例，資料顯示18歲以上成年人罹患高血壓的比率高達25%，意即全台灣約近四分之一的民眾正面臨高血壓的威脅。

張益華醫師進一步解釋，高血壓在前期通常沒有明顯症狀，因此被稱為「沉默殺手」；一旦演變成長期高血壓，會對身體各個器官造成損害，如頭痛、頭暈、目眩、胸悶、心悸、呼吸困難、失眠、焦慮和疲倦等，也容易併發心血管疾病、腦中風等嚴重後果。張益華醫師表示，醫生一般會透過量血壓的方法來檢測高血壓，包括測量臂膀上的血壓（收縮壓和舒張壓）及心率等。

預防管控高血壓 共有六大重點

張益華醫師羅列出六大重點：

一、調整飲食習慣：多嘗試地中海飲食，意即多食用富含膳食纖維、豆類、低脂乳品、全穀類、家禽肉、魚肉、堅果和新鮮蔬果的飲食；少吃高脂肪、高糖分和高鹽分的食物、含糖飲料及紅肉。

二、保持適度運動：每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，如步行、游泳、騎自行車等。

三、減少壓力：學會正確的壓力管理技巧，如運動、冥想、深度呼吸放鬆等。

四、戒菸限酒：避免吸菸和過量飲酒，這兩種不良習慣會對血壓產生負面影響。

五、管理體重：適當控制體重，減少過度肥胖對血壓的影響。

六、遵從醫生指示：如已被診斷出高血壓，按照醫生的建議定期服藥、量血壓，以及進行相關檢查。

張益華醫師強調，預防和控制高血壓需要從日常生活種種細節入手，此舉不僅是對個人身體健康負責，也是對社會公共衛生的一種貢獻。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59321





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