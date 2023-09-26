幼貓上吐下瀉拉到脫水 獸醫囑當心「熱傷風」6症狀

(取材自健康醫療網)

台灣新北一名羅先生發現幼貓精神食慾差、有嘔吐腹瀉症狀，通報新北市政府動保處毛寶貝醫療中心協助，動保處救援人員將幼貓帶回檢查，發現有脫水及體溫過高，眼鼻分泌物多症狀，同時也為貓隻檢驗排除為貓瘟感染所致，經過重重檢驗最後確定為熱傷風感冒。獸醫師李建沛提醒，今年熱浪 多、溫差大，可能導致動物感染熱傷風。

李建沛表示，今年夏季熱浪一波高過一波，犬貓日間在戶外溫度過高，夜晚或突然下雨時導致溫差大，這種情形很容易熱傷風。另外，民眾因天熱居家開冷氣，但外出後冷氣關掉，家中溫度逐漸升高，溫差變化大也極有可能讓家中毛寶貝感染熱傷風，外出散步冷熱差過大也容易導致毛寶貝感染，建議盡可能讓家中溫度變化幅度減低以避免此類情形發生。

熱傷風6大症狀

炎炎夏日，犬貓身體不適、過度喘氣，常被誤會為熱衰竭或中暑，其實可能是熱傷風所導致。中暑和傷風相似處為呼吸急促與體溫過高，需多加觀察。如果將犬貓先行降溫，其症狀仍未改善，且有嘔吐腹瀉情形，就要注意是否為夏季熱傷風。因熱傷風有上吐下瀉症狀，須盡速送醫以輸液治療，給予足夠營養。

熱傷風6大症狀包含發燒、咳嗽、鼻塞流涕、噁心、食慾不振、腹瀉。

資料來源：健康醫療網

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