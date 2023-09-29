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解除椎間盤突出疼痛 內視鏡手術傷口僅1公分

黃寅
台灣長安醫院骨科醫師喻大久說，神經症狀越早手術，能改善的程度就越多。（圖：長安醫院提供）
台灣長安醫院骨科醫師喻大久說，神經症狀越早手術，能改善的程度就越多。（圖：長安醫院提供）

一名43歲從事文書工作婦人，因長時間的久坐感到腰酸背痛，最近疼痛感更從左臀經大腿到小腿後側，且愈來愈嚴重。醫師診斷為椎間盤突出壓迫到左側坐骨神經，並採用「單通道脊椎內視鏡椎間盤切除手術」，僅以1公分的傷口就成功移除了突出的椎間盤，讓婦人的疼痛立即改善。

患者說，坐骨神經痛一年前就發生過，後來症狀雖然減輕，仍一直感到輕微疼痛及麻木感，曾陸續接受復健及藥物治療，但日前疼痛突然劇烈。經核磁共振檢查，才得知腰椎第五節及薦椎第一節之間的椎間盤突出，壓迫到左側的坐骨神經。因為帶來了極大不便，因此聽從醫師建議，用手術來處理這個問題。

台灣長安醫院骨科醫師喻大久說，手術介入的時機通常是患者因嚴重椎間盤突出引起肌力減弱以及無法忍受的劇烈疼痛，或者症狀超過3個月仍沒有改善時。此外，如果椎間盤突出超過半年，則因為突出的椎間盤會逐漸硬化，手術移除的難度會上升。在此例中，她突出的椎間盤新舊都有，因此手術過程中需要花費更多時間來徹底清除這些硬化的椎間盤突出。

僅以1公分的傷口就成功移除了突出的椎間盤，讓婦人的疼痛立即改善。（圖：長安醫院提...
僅以1公分的傷口就成功移除了突出的椎間盤，讓婦人的疼痛立即改善。（圖：長安醫院提供）

他說，「單通道脊椎內視鏡椎間盤切除手術」，僅用了1公分的傷口就成功移除了突出的椎間盤，相較於傳統手術，此法不僅傷口小，且在內視鏡下，組織的結構都被放大，提供手術醫師清楚的視野，減少了對周圍肌肉的損害，也比較不容易誤傷神經。

因此，患者術後無需復健，並能快速康復。患者在術後隔天不需助行器即可下床行走，觀察一天後即能出院返家，術後兩周回診追蹤時表示症狀明顯改善，不再感到疼痛；僅在觸碰左腳掌外側時有輕微麻木感，相較於手術前覺得輕鬆許多，也期待神經能再繼續修復。

喻大久說，神經症狀的改善平均大約是9成左右，越早手術能改善的程度就越多，若神經壓迫越嚴重且時間越長，可能會導致神經病變，延長手術後神經修復所需要的時間，因此及早治療至關重要；有不少患者因為排斥手術反而喪失治療先機。實際上，脊椎微創手術和脊椎內視鏡手術已經取得了顯著的進展，為患者提供了另一種安全有效的治療選擇。

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