高齡妊娠 留意8大早產徵兆 落實5大健康原則

孕產婦有五大健康原則，除了定期回診、注意身體健康外，更有「八項」早產徵兆要特別留意。此為示意圖。（本報資料照片）

晚婚、晚育成為現代人的生活趨勢，少子化也成為不可逆的未來景象。由於高齡妊娠的風險較高，台灣衛福部國健署提醒，孕產婦有五大健康原則，除了定期回診、注意身體健康外，更有「八項」早產徵兆要特別留意。

高齡妊娠會增加「早產風險」，國際研究指出，45歲以上孕婦流產的風險為45歲以下孕婦的2.6倍、發生妊娠併發症 為3.3倍、早產風險增加1.96倍。

為降低高危險妊娠的風險，國健署提醒孕產婦有五大健康原則：

一、落實定期產前檢查：透過超音波檢查、妊娠糖尿病篩檢 及貧血檢驗等產檢項目，監測胎兒異常及降低妊娠併發症的風險，及早發現及早治療。

二、注意孕期均衡營養：孕媽咪於孕期可能有缺鐵、缺碘等問題，或於產檢抽血時發現有貧血症狀，孕期重要營養素包括葉酸、碘、鐵及維生素B12等。

三、維持孕期健康體重：孕期體重過輕易有早產、嬰兒出生體重過低問題；過重則可能增加妊娠糖尿病、子癲前症、剖腹產等風險。孕婦體重應依孕前體重做適當調整，以增加10至14公斤為宜。

四、改善不良生活習慣：孕媽咪應避免吸菸，包括二手菸及三手菸、飲酒或濫用藥物，同住家人也應避免吸菸，這些危害物質會增加自然流產、早產、胎兒中樞神經異常及嬰兒低出生體重等問題，影響胎兒及母親的健康。

五、多加留意早產徵兆：若在孕期時出現早產徵兆，包括子宮收縮、肚子變硬或有下墜感、無法改善的下背痛、持續不斷的腹瀉或絞痛、陰道分泌物增加、胎動較平常減少一半以上等八大症狀，就應盡快就醫。