我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

高齡妊娠 留意8大早產徵兆 落實5大健康原則

鄒尚謙
孕產婦有五大健康原則，除了定期回診、注意身體健康外，更有「八項」早產徵兆要特別留意。此為示意圖。（本報資料照片）
孕產婦有五大健康原則，除了定期回診、注意身體健康外，更有「八項」早產徵兆要特別留意。此為示意圖。（本報資料照片）

晚婚、晚育成為現代人的生活趨勢，少子化也成為不可逆的未來景象。由於高齡妊娠的風險較高，台灣衛福部國健署提醒，孕產婦有五大健康原則，除了定期回診、注意身體健康外，更有「八項」早產徵兆要特別留意。

高齡妊娠會增加「早產風險」，國際研究指出，45歲以上孕婦流產的風險為45歲以下孕婦的2.6倍、發生妊娠併發症為3.3倍、早產風險增加1.96倍。

為降低高危險妊娠的風險，國健署提醒孕產婦有五大健康原則：

一、落實定期產前檢查：透過超音波檢查、妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗等產檢項目，監測胎兒異常及降低妊娠併發症的風險，及早發現及早治療。

二、注意孕期均衡營養：孕媽咪於孕期可能有缺鐵、缺碘等問題，或於產檢抽血時發現有貧血症狀，孕期重要營養素包括葉酸、碘、鐵及維生素B12等。

三、維持孕期健康體重：孕期體重過輕易有早產、嬰兒出生體重過低問題；過重則可能增加妊娠糖尿病、子癲前症、剖腹產等風險。孕婦體重應依孕前體重做適當調整，以增加10至14公斤為宜。

四、改善不良生活習慣：孕媽咪應避免吸菸，包括二手菸及三手菸、飲酒或濫用藥物，同住家人也應避免吸菸，這些危害物質會增加自然流產、早產、胎兒中樞神經異常及嬰兒低出生體重等問題，影響胎兒及母親的健康。

五、多加留意早產徵兆：若在孕期時出現早產徵兆，包括子宮收縮、肚子變硬或有下墜感、無法改善的下背痛、持續不斷的腹瀉或絞痛、陰道分泌物增加、胎動較平常減少一半以上等八大症狀，就應盡快就醫。

糖尿病 併發症 篩檢

上一則

解除椎間盤突出疼痛 內視鏡手術傷口僅1公分

延伸閱讀

孕婦羊水破來不及了...年輕消防員半路接生感動到哭

孕婦羊水破來不及了...年輕消防員半路接生感動到哭
孕婦危急無法墮胎險要命 維權團體告3州

孕婦危急無法墮胎險要命 維權團體告3州
防今秋新冠、流感、RSV 醫師籲老人、孕婦接種3針疫苗

防今秋新冠、流感、RSV 醫師籲老人、孕婦接種3針疫苗
孕婦出現健康危急卻無法墮胎 倡議團體出面向三州提告

孕婦出現健康危急卻無法墮胎 倡議團體出面向三州提告

熱門新聞

裝在藥瓶裡的塑膠紙團，事實上是防止藥品碎裂的填充材。示意圖。（讀者提供）

藥瓶內塑膠紙啥用途？藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

2023-09-27 20:08
血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
(取材自健康醫療網)

失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

2023-09-26 01:25
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

2023-09-22 05:08
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）

換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

2023-09-25 02:00

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了