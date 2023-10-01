日喝水7000毫升 她一晚夜尿3次 醫：已水中毒

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

日前一名女性因出現臉部及下肢水腫數月，合併頭昏無力及頻尿等症狀，而自行至腎臟科就醫。一問才發現該患者一晚夜尿次數高達3次，經醫師診斷為俗稱水中毒的低血鈉症，在治療後恢復健康。針對該如何判斷喝水量是否過多或太少，可以一日尿量是否平均為2000毫升左右來評估。

沒事多喝水，但水喝太多真的會有事。若體內水分過多，血液中鈉離子濃度降低，水分會往細胞內移動，造成細胞腫脹。一般可能會出現腳部水腫情形，但過多水分跑到腦部，導致腦部細胞腫脹，就會出現頭暈等症狀，不注意可能出現低血鈉症，嚴重恐造成生命危險。

台灣書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，該名患者無排尿疼痛或灼熱等疑似感染症狀，小便也十分順暢。直到後續問診才發現，患者因注重養生愛喝水，一天水分攝取超過6800毫升，遠超出建議喝水量1500毫升，造成低血鈉症。

在確認病患腎臟功能正常後，建議患者立即停止過度喝水，並請患者飲食時適量攝取鹽分，尿量才從原本的6800多毫升，降至1700毫升左右。

洪峻澤指出，一般人每日喝水約1500毫升即足夠，但喝水量也不是「一成不變」，須考量「天氣冷熱」及「流汗量多寡」決定。像是若有至郊外登山，或從事大量耗費體力的活動，水分需求量也會跟著變大。

醫師在看診時，除可以根據患者症狀、病史、檢驗數值、醫師警覺性外，也可以透過「排尿日記」了解患者的飲水及排尿習慣，評估患者腎臟等器官及功能是否正常。洪峻澤表示，喝水絕對不是愈多愈好，一日尿量應維持在2000毫升上下加減500毫升為標準，若超過或不足則應注意是否水分攝取過多或太少。

洪峻澤說，頻尿兩大關鍵在於「排尿次數」及「排尿量」，不能光看其中一個就下判斷。一般民眾一次尿量約為200至400毫升，有的人尿量多次數少，有的則是尿量少但次數多，每個人不一定。

洪峻澤也呼籲，除注意每日喝水量，上廁所也不是跟著感覺走「想上就上」，適當排尿即可。如果超過400毫升就是憋尿，低於200毫升就須再等一陣子再去廁所，避免膀胱無法順利排尿，形成惡性循環。此外，喝水量不能太多當然也不能太少，且切記不能等到口渴了才喝水，否則可能脫水中暑，應確認在喝水後1至2小時內會有尿意，才代表身體的水分足夠。

如對自己的排尿習慣及水分攝取有疑慮，可透過刻度500毫升的量杯計算一日的排尿量，製作自己的排尿日記，維護膀胱及腎臟健康。