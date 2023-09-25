分泌物濃稠黃黃的正常嗎？分析3大陰道炎症狀

(取材自健康醫療網)

「醫師，我分泌物有點黃黃的正常嗎？」「我最近分泌物變得有點稠，是不是感染了？」「分泌物有血絲很嚴重嗎？」新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹在臉書 發文表示，通常分泌物的顏色、氣味、質地改變，都是陰道感染或是其他婦科疾病的警訊，不同分泌物與不同原因相關，常見的陰道炎有3大種類，建議及早檢查治療。

滴蟲性陰道炎

顏色：黃綠色

氣味：霉味或腥臭味

質地：泡沫狀或不黏稠的稀水狀

症狀：搔癢、陰道口灼熱感，時常合併尿道炎，造成頻尿與排尿困難。性交與小便時，也可能有灼熱感。

常見原因：通常是因為性行為造成傳染，所以會建議伴侶也一起檢查治療，避免反覆傳染。

黴菌性陰道炎

顏色：黃白色

氣味：不一定有味道

質地：豆腐渣或乳酪狀，通常較黏稠

症狀：通常會感到陰部搔癢難耐，有些人可能會紅腫破皮，伴隨刺痛灼熱感；性交及排尿時也可能會有疼痛感。

常見原因：陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、念珠菌孳生。

細菌性陰道炎

顏色：灰白色

氣味：魚腥味

質地：稀水狀

症狀：通常分泌物會明顯增加，陰部感到搔癢刺痛，性交與排尿時，也可能會感到疼痛。

常見原因：也是因為陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、厭氧菌孳生。

張瑜芹提醒，經前分泌物較平常多一些是正常的，但當陰道分泌物不是因為月經而增多，呈現黃白色，且有不正常陰道出血時，就可能是披衣菌、黴漿菌、淋病感染，甚至是子宮頸癌，所以當分泌物出現不正常的血絲時，一定要儘快去婦產科報到檢查。

資料來源：健康醫療網

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