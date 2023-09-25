我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

分泌物濃稠黃黃的正常嗎？分析3大陰道炎症狀

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

「醫師，我分泌物有點黃黃的正常嗎？」「我最近分泌物變得有點稠，是不是感染了？」「分泌物有血絲很嚴重嗎？」新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹在臉書發文表示，通常分泌物的顏色、氣味、質地改變，都是陰道感染或是其他婦科疾病的警訊，不同分泌物與不同原因相關，常見的陰道炎有3大種類，建議及早檢查治療。

滴蟲性陰道炎

顏色：黃綠色

氣味：霉味或腥臭味

質地：泡沫狀或不黏稠的稀水狀

症狀：搔癢、陰道口灼熱感，時常合併尿道炎，造成頻尿與排尿困難。性交與小便時，也可能有灼熱感。

常見原因：通常是因為性行為造成傳染，所以會建議伴侶也一起檢查治療，避免反覆傳染。

黴菌性陰道炎

顏色：黃白色

氣味：不一定有味道

質地：豆腐渣或乳酪狀，通常較黏稠

症狀：通常會感到陰部搔癢難耐，有些人可能會紅腫破皮，伴隨刺痛灼熱感；性交及排尿時也可能會有疼痛感。

常見原因：陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、念珠菌孳生。

細菌性陰道炎

顏色：灰白色

氣味：魚腥味

質地：稀水狀

症狀：通常分泌物會明顯增加，陰部感到搔癢刺痛，性交與排尿時，也可能會感到疼痛。

常見原因：也是因為陰道環境的酸鹼值失衡，造成好菌減少、厭氧菌孳生。

張瑜芹提醒，經前分泌物較平常多一些是正常的，但當陰道分泌物不是因為月經而增多，呈現黃白色，且有不正常陰道出血時，就可能是披衣菌、黴漿菌、淋病感染，甚至是子宮頸癌，所以當分泌物出現不正常的血絲時，一定要儘快去婦產科報到檢查。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

癌症 致癌 臉書

上一則

台明揚大火百人死傷 急診醫：3大傷勢 這最難防

下一則

懷孕期間外食如何選擇？注意3地雷菜色

延伸閱讀

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽
睡覺時拳打腳踢疑是中邪？4大原因影響睡眠品質

睡覺時拳打腳踢疑是中邪？4大原因影響睡眠品質
腹股溝疼痛以為結石 沒想到竟是椎間盤突出惹禍 醫揭可能原因

腹股溝疼痛以為結石 沒想到竟是椎間盤突出惹禍 醫揭可能原因
中年婦夜咳難入眠　竟是嚴重心臟衰竭險喪命

中年婦夜咳難入眠　竟是嚴重心臟衰竭險喪命

熱門新聞

血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

2023-09-22 05:08
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
(取材自健康醫療網)

「這3病」沒控制恐誘發腎臟病 8大招防洗腎

2023-09-20 01:15
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。（取材自臉書）

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

2023-09-18 05:31
圖片來源 ／健康醫療網

視神經不知不覺間愈來愈少 等到看不見就不可逆了

2023-09-23 01:00

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情