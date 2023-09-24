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他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

59歲的蔡先生經常嘴破，有時是吃東西自己咬到破皮、有時是不明原因的小潰瘍或小血泡。日前他又出現口腔潰瘍，原本並不以為意，可是不久後蔡先生即因發燒到住家附近的醫院就診，疑似肺炎住院兩天，出院後卻仍然斷斷續續地發燒，前陣子更因突如其來的胸悶、呼吸困難送到急診室。

血鏈球菌 造成心臟感染

檢查發現，蔡先生的血氧濃度只有92%(正常是95%)，且雙側肺浸潤、發炎指數極高，插管住進加護病房治療。醫療團隊擔心嚴重的感染與心臟疾病有關，遂照會心臟血管科行超音波檢查，結果發現他的二尖瓣嚴重逆流，且有多處贅生物，最終診斷為口腔細菌「血鏈球菌」造成的感染性心內膜炎合併二尖瓣逆流。

二尖瓣逆流 傳統手術＋新人工瓣膜救命

心臟血管外科羅崇祐醫師說明，血液可以養活所有器官，但二尖瓣逆流會導致心輸出量大幅下降，進而造成嚴重的心因性休克和多重器官衰竭，倒退的血液則會造成囤積在肺部造成嚴重的肺水腫，危及生命。

若只是單純的二尖瓣逆流是有機會靠微創手術治療的，但蔡先生的病況並不單純，因為他的二尖瓣不但逆流，還有一個1公分左右的大破損，周圍更出現許多細菌感染增生的贅生物，使得抗生素藥物治療效果有限。考量病人的情況若使用微創術式相當耗時，且有生命危險，醫療團隊決定以傳統手術方式治療，並植入新的人工瓣膜並縫合左心房。

重視口腔保健 出現異常狀況快就醫

研究指出，感染性心內膜炎每年發生率大約每10萬人中有3到10人會發生，且其中有20%是由口腔內的草綠色鍊球菌造成。病從口入，羅崇祐醫師提醒，血液中的任何細菌都有感染心臟的風險，雖然人體免疫系統會在感染之初嘗試殺菌，但若病菌數量過多，出現增生的贅生物就會難以根治，因此務必要重視口腔保健，勤刷牙、勤用漱口水維持口腔健康，如有潰瘍、發炎則要就醫治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59275

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