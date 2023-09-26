高尿酸血症多吃素 降低腎病風險

台北慈濟醫院指出，素食飲食模式與降低高尿酸血症罹患慢性腎臟病風險有關。（圖：台北慈濟醫院提供）

高尿酸血症患者一般都要避免高嘌呤飲食，否則嚴重可能導致腎臟損傷。台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林帶領團隊研究有關高尿酸血症患者素食飲食後對慢性腎臟病發生的影響，發現素食能有效降低31%的併發風險，研究成果獲知名期刊「Nutrients」刊登。

許多高尿酸血症患者一聽到高嘌呤飲食就避之唯恐不及，因為嘌呤在正常情況下會代謝成尿酸並從尿液中排出，但若是尿酸代謝異常，除了會因尿酸結晶沉積在關節 處而引致痛風，更可能導致腎臟損傷，是慢性腎臟疾病的已知危險因素。

北慈指出，許多食物都存在嘌呤，高尿酸血症患者應避免動物內臟、畜肉、水產等高嘌呤飲食，容易造成人體尿酸濃度過高。郭克林表示，飲食是很重要的因素，過去對於高尿酸血症產生慢性腎臟病風險的研究僅針對於低嘌呤飲食，並無侷限於素食飲食，而動物性食物中的嘌呤含量遠高於植物性食物，因此研究團隊基於上述論點，引申出素食可能與是高尿酸血症患者發生慢性腎臟病的預防策略之一。

郭克林說明，團隊針對2005年9月5日至2016年12月31日在台北慈濟醫院接受健檢的高尿酸血症患者做研究，所有受試者皆完成膳食習慣問卷，在3618名受試者中，分為225位純素食者、509位乳蛋素食者和2884位雜食者；調整年齡和性別及其他因子的干擾後，結構方程模型顯示，純素飲食的高尿酸血症患者擁有較低患病率。

郭克林指出，研究結果指出，高尿酸血症發生腎臟病變的危險因子有因攝取過多嘌呤造成的高尿酸水平、高身體質量指數(BMI)、抽菸習慣、糖尿病 與高血壓 ，而純素食飲食模式能夠降低前兩者指標，進而降低31%慢性腎臟病的發生風險。