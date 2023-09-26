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車禍後頸椎疼、頭痛… 撞出「頸部揮鞭症」

王勇超
復健科醫師林純如表示，MRI檢查發現患者陳姓女子頸椎4至6節的韌帶及小面關節受損，並壓迫神經。（圖：讀者提供）
復健科醫師林純如表示，MRI檢查發現患者陳姓女子頸椎4至6節的韌帶及小面關節受損，並壓迫神經。（圖：讀者提供）

一名30歲陳姓女子開車遭後車追撞，出現頸椎疼痛、頭痛及肩頸肌肉緊繃，就醫診斷為「頸部揮鞭症」。復健科醫師林純如表示，陳女被追撞的瞬間，頸椎像揮鞭似的甩動，造成頸椎韌帶、軟骨組織拉扯損傷，且壓迫到神經，經「超音波導引PRP (高濃度血小板)注射治療」後，順利解除疼痛，恢復正常生活。

台灣高雄中正脊椎骨科復健科主任林純如表示，陳姓女子開車上高速公路被後車追撞，造成頸椎受傷、疼痛，她四處求診、接受復健治療，嘗試熱敷、電療、超音波、體外震波等治療，但效果不佳，最後求助中正脊椎骨科。

林純如說，陳女就醫經磁振造影（MRI）檢查，發現她頸椎4至6節的韌帶及小面關節受損，並壓迫到神經。一般人肌肉拉傷3天可復原，但韌帶不像肌肉有充足血流，以至於其修復能力不佳，所以韌帶一旦損傷，疼痛會持續很長時間，甚至復原到一定程度就停滯。

林純如表示，陳女選擇「超音波導引PRP (高濃度血小板)注射治療」，將生長因子注射到韌帶，復原效果很好，陳小姐接受連續3次療程，順利解除疼痛。

林純如指出，「超音波導引PRP注射治療」是利用超音波掃描病灶，並在超音波畫面下，把針引導到患處，此治療可提升注射精準度、降低風險，且更有效率。

PRP是再生醫學技術的一種，抽取自體血液，經特殊分離與活化技術，提取最精華濃縮部分，PRP富含高濃度的生長因子及修護蛋白，可幫助加速組織修護再生。這項治療只需局部麻醉、門診進行即可，但需自費。

「超音波導引 PRP注射治療」是利用超音波掃描病灶，並在超音波畫面下，把針引導到...
「超音波導引 PRP注射治療」是利用超音波掃描病灶，並在超音波畫面下，把針引導到患處。照片中人物與新聞無關。（圖：讀者提供）

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