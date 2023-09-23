視神經不知不覺間愈來愈少 等到看不見就不可逆了

圖片來源 ／健康醫療網

雖然多數人擔憂的是視力衰退，但更恐怖的其實是「視野缺損」。視野缺損可能因為腦部疾病而突然發生，也會因為青光眼而漸漸缺損。發現時常常為時已晚，因此要特別小心。當視野愈來愈狹窄，察覺到的時候就一定要特別注意，等到看不見的時候就太遲了，沒辦法恢復眼睛健康，希望民眾多注意自己的狀況。

近九成青光眼患者 沒有接受治療

雙眼對人的重要性自然是不言而喻，但要注意的地方並不僅止於視力。如果上下左右的視野出現缺損，日常生活就會受到限制，甚至走路也難以判斷道路狀況。而視野缺損的問題可能會發生在任何人身上。

「視野缺損的起因當中，青光眼是最常見的原因之一。根據流行病學調查，四十歲以上每十七人就有一人；七十歲以上每七點五人就有一人罹病，因此絕對不是罕見的疾病。然而約90％的病患，對此疾病是置之不理，並未接受治療。青光眼是眼睛（視網膜）與腦部連結的視神經斷裂，造成視野變窄的疾病。不僅如此，視野一旦缺損就無法復原，可能就此失明。在日本 ，青光眼是最常造成中途失明（後天性）的原因。」

這麼恐怖的疾病，為什麼接受治療的人卻那麼少呢？「簡單來說就是不易察覺。上方視野缺損的病例，比下方缺損的多，而一般上方視野缺損不容易察覺，再加上即使缺損，只要有一眼正常，就不會發現問題，就算兩眼缺損，隨著視野重疊，缺損的部分也會變小。除此之外，看不見的地方大腦還會自動「腦補」修正，因此在患者很難在罹病初期就發現自己有青光眼。」

視野缺損的範圍會鯨吞蠶食地慢慢擴大。初期真的很難察覺。即使感覺到異常，也只會覺得視力開始衰退模糊，導致未接受治療的病患增加。年過四十之後，建議一年至少接受一次眼科檢查。

視野缺損也可能是腦部疾病作祟

然而，青光眼並不是唯一會導致視野缺損的疾病。

「只要光線傳導至大腦的路徑某處出現異常，就會引起視野缺損。例如大部分視覺皮層所位於的枕葉若發生腦中風（腦梗塞、腦出血等），就會導致雙眼左側看不見，稱為『同側半盲』。此外，如果腦下垂體長了腫瘤 壓迫到神經，就會出現雙眼外側看不見的問題，稱為『雙外側半盲』。好發於年輕族群，有時是因為視野缺損了才發現腫瘤的存在。其他還有接受光線的視網膜脫落，造成視網膜剝離；原本應該保護自己的免疫功能卻攻擊眼睛，造成視神經發炎等問題，都會導致視野缺損。」

眼睛看不清楚的原因，除了眼睛本身之外，也有可能是腦部或神經纖維的緣故。如果放任視線繼續模糊，可能將導致無法挽回。無論原因為何，至少在症狀出現後，就立即前往醫院就診吧！

【解說】

東京大學醫學 院眼科視覺矯正科學特別講師

朝岡亮

醫學博士。曾於東京醫大、濱松醫大、英國Mooelds Eye Hospital及City University London（日本學術振興特定國派遣研究員）等任職。曾獲國際視野學會學術獎金獎、Glaucoma Summer Camp,Young Investigator Award等獎項。

本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第45期

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59149





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