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斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

記者許政榆／台北即時報導
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

76歲知名兩性作家黃越綏日前因為胃痛到醫院照胃鏡檢查，疑似罹患胃癌，她表示必要時決定斷食善終，走完人生的最後。台灣衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食可減少受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。

黃越綏表示，「人生病到底就是承接死亡，所以當你的心理建設準備就緒後，生理的痛楚就是一種介於折磨和解脫間的共生關係。」

余偌圲說，如果病人仍然可由口進食，且有進食的意願或慾望，醫事人員會協助病人繼續自然進食，如果病人想要藉由停止進食以提早結束生命，應同理病人的想法與感受，用接納而非指責的態度，與病人討論其想法、意圖，及減少進食或斷食過程中可能會面臨的狀況及經歷情境，提供病人身心靈會面臨痛苦的照護。

余偌圲以自身家人為例，80多歲的爺爺因為吃不下、體力不好、精神也不好，就醫檢查發現罹癌初診斷，經醫囑進一步住院檢查，發現癌細胞已有轉移他處。爺爺在有清楚意識的狀況下，自主決定不接受積極侵入性的治療，希望能讓自己自然死亡，爺爺了解到安寧療護後，即回家接受居家安寧照護。

余偌圲表示，爺爺返家後因疾病影響，雖仍可經口進食，但已無進食欲望，家人們也不勉強爺爺吃東西，順著爺爺想吃什麼或想喝什麼，安全、小心地慢慢餵食，為了讓爺爺能夠保持尊嚴及生活品質，除了疼痛控制、家人陪伴外，也維持室內溫度或衣著調整，歷經了近一個月的時間，爺爺最後在半夢半醒中離開，這段期間爺爺尚有意識，除了少許水以外，幾乎沒有攝取食物，未曾因飢餓而感覺痛苦。

余偌圲指出，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降或運作不佳，這時減少進食的目的是為了讓病人少受無謂之苦，不是用外力加速病人的死亡，所以仍是自然死亡，而不是斷食而死。且有意思決定能力的病人，有權利決定自己所期待得到的醫療照護方式，醫護人員需尊重病人自主，充分理解、討論，不應便宜行事用斷食而死來面對。

余偌圲說，而有意識但失去表達能力、臥床的病人，照護團隊應更審慎評估，包括病人病情、及了解病人意願及先前的想法、家屬意見與面對分離的悲傷，透過生死倫理議題的討論過程，以病人最佳利益為主要考量及家人生者的平安，在符合相關法規範下，提供病人最適合的照護，面對生死離別不徒留遺憾或罪責感。

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