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動脈硬化 青壯年致死率高 胃食道逆流、肩膀痛 都可能高血脂

沈能元
動脈硬化症狀為胸悶、頭痛，但有部分病患為非典型症狀，包括胃食道逆流、肩膀痛等。（Getty Images）
動脈硬化症狀為胸悶、頭痛，但有部分病患為非典型症狀，包括胃食道逆流、肩膀痛等。（Getty Images）

動脈硬化已非老年人疾病，以台灣為例，依台灣衛福部去年統計，25至64歲的青壯年、中壯年族群，因動脈硬化死亡率竟與65歲以上長者相近，兩者僅相差3%。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長黃柏勳表示，去年十大死因統計，前七名就有四名與動脈硬化有關，而糖尿病、高血壓、高血脂為心臟病重要危險因子，其中，民眾最容易忽略高血脂的威脅。

67歲張先生數年前就知道自己的低密度脂蛋白膽固醇數值超標，但並未正視，心想靠改變飲食習慣、運動，改善病情。但去年2月，他突然感到胸悶、左側肩膀痛，原以為是年紀大了，症狀一直沒有好轉，檢查竟發現是高血脂引起動脈硬化。

張先生說，醫師發現，他的心臟三條冠狀動脈中，有一條已嚴重堵塞，剩下約10%可讓血液流通，一個不小心可能心肌梗塞，建議緊急手術治療。黃柏勳指出，許多動脈硬化症狀為胸悶、頭痛，但部分病患為非典型症狀，包括胃食道逆流、肩膀痛等，一旦出現上述症狀應提高警覺，盡速到醫院檢查。

中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長劉秉彥說，高血脂病人罹患心臟疾病風險為健康人的三倍，主因是俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇過多。低密度脂蛋白如同亂丟垃圾的壞人，會把膽固醇丟在血管壁上，隨著「垃圾」愈來愈多，血管變愈來愈窄。

劉秉彥指出，血管變窄後，可以通過的血液變少，體力變差、頭暈、嗜睡等症狀會接踵而來，血管堵塞機率也會增加，且「堵哪裡，壞哪裡」，若堵塞在心臟血管，會引起急性心肌梗塞；發生在腦內，會造成腦中風；出現在周邊動脈，則會造成周邊血管阻塞等。除此之外，其他三高疾病、脂肪肝、慢性腎臟病的風險也會有所增加。

黃柏勳說，為遠離高血脂，應先了解自身血脂是否正常，以每年抽血檢查自身血脂數值的目標。根據過往經驗，發生動脈粥狀硬化心血管疾病的病人，在療程展開一年後，高達三分之一的病人中斷服藥；兩年後，更有超過一半病人放棄治療。提醒民眾，若對療程有任何疑慮應與醫師配合，以享受暢心無阻的「心」健康。

中華民國 高血壓 心臟病

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