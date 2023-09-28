我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

壓力大又失眠 肝腎氣血虧虛 導致嚴重落髮

李成蔭
醫師指出，就中醫角度而言，落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關。(圖：台北慈濟醫院提供)
醫師指出，就中醫角度而言，落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關。(圖：台北慈濟醫院提供)

一名60歲的陳女士是企業負責人，常忙碌到疲憊不堪、壓力大失眠，日間還頭暈不適，就診後也透露近一個月落髮情況日益嚴重。後來中醫師透過中藥及針灸調養身體，兩個月後落髮減少並增生新髮，也改善睡眠。醫師建議，除了中醫調養外，良好作息也是擺脫落髮的重要一環。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳指出，落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關，毛髮的潤養源於血液，但髮的生機根源於腎氣，另脾胃是氣血生成的源頭，其盛衰直接影響氣血充盈與虧虛，也會影響頭髮的生長。他透過「望聞問切」判定陳女士是肝腎氣血虧虛所導致的壓力型「休止期落髮」，遂予以中藥及針灸調養。

呂秉勳說明，治療慢性休止期落髮的關鍵是養血以治本，同時滋養肝腎與補益脾胃治其標，以七寶美髯丹、加味逍遙散、丹參、甘草、黃耆、苦參、何首烏、當歸與川芎等藥材調養。

針灸部分，近端取穴直接針對頭部的經絡疏通，遠端取穴推動整體氣血循行，改善身體的新陳代謝及血液循環，讓頭髮進而開始重新生長，恢復生長期、退化期與休止期的正常循環。

呂秉勳表示，兩個月後，陳女士落髮減少並增生新髮，睡眠品質也得到良好的改善。他建議，除中醫調養外，良好的生活作息也是擺脫落髮不可或缺的一環，像褪黑激素能促進頭髮生長並降低毛囊細胞的氧化，因此充足的睡眠十分重要。而人體在運動時會分泌腦內啡，它能夠有效減輕緊張和焦慮的情緒，對壓力型的休止期落髮有良好的緩解作用。

失眠

上一則

頭髮變細軟非回春 恐是雄性禿 搶救得把握黃金期

延伸閱讀

藥補+針灸 改善肌少症

藥補+針灸 改善肌少症
從飲食改善失眠 營養師推奇異果、酸櫻桃等5種食物

從飲食改善失眠 營養師推奇異果、酸櫻桃等5種食物
針灸致患者肺衰竭 無證華醫法拉盛執業被起訴

針灸致患者肺衰竭 無證華醫法拉盛執業被起訴
忙碌、壓力大又失眠致嚴重落髮 竟是肝腎氣血虧虛

忙碌、壓力大又失眠致嚴重落髮 竟是肝腎氣血虧虛

熱門新聞

血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
裝在藥瓶裡的塑膠紙團，事實上是防止藥品碎裂的填充材。示意圖。（讀者提供）

藥瓶內塑膠紙啥用途？藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

2023-09-27 20:08
(取材自健康醫療網)

失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

2023-09-26 01:25
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

2023-09-22 05:08
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）

換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

2023-09-25 02:00

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看