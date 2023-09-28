我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

過期蛋恐釀敗血症 醫師：5族群千萬別生食

沈能元
醫師表示，食用雞蛋時還是以全熟蛋為佳。此為示意圖。(本報資料照片)
醫師表示，食用雞蛋時還是以全熟蛋為佳。此為示意圖。(本報資料照片)

雞蛋營養十分豐富，但專家指出，雞蛋如果放置時間太久，就不宜食用，以免引起急性腸胃炎，出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀；多數人服藥後就可康復，但長者、幼兒、懷孕婦女或糖尿病、肝硬化等免疫力較差的五大族群，可能合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒、敗血症，嚴重時恐有生命危險。

「雞蛋容易遭微生物汙染。」台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，其中以沙門氏菌風險最高，如在賣場採購盒裝蛋，應在四個星期內食用完畢，且存放4℃的冰箱冷藏環境，但不建議放在冰箱門，以免因為溫度不夠冷、溫差較大，縮短雞蛋保存期限。

顏宗海提醒，如發現蛋殼破損、發霉，或打蛋時聞到臭味，就應丟棄不吃。另外，避免食用生蛋、半熟蛋，應烹調煮熟，確保安全無虞。

顏宗海說，許多民眾吃火鍋時，習慣將生雞蛋拌入沙茶醬，成為沾醬佐料，增添風味，但這種食用方式增加了微生物感染機率，提醒65歲以上長者，或肝硬化、洗腎、癌症等慢性或重大疾病患者，因免疫力低下，不可生食雞蛋，才能遠離食物中毒。

顏宗海指出，如果生食雞蛋後，出現腹痛、腹瀉、等急性腸胃炎症狀，應盡速就醫，尤其是65歲以上長者等族群，還可能引起敗血症，危及生命。

雞蛋 免疫力 癌症

上一則

英研究：飲食少鹽、去鹽 降低心臟疾病風險

下一則

頭髮變細軟非回春 恐是雄性禿 搶救得把握黃金期

延伸閱讀

陳文茜自曝罹敗血症 坦言「從沒有和死亡這麼近過」

陳文茜自曝罹敗血症 坦言「從沒有和死亡這麼近過」
吐司烤焦恐致癌？專家：不宜吃過量

吐司烤焦恐致癌？專家：不宜吃過量
芋頭高纖高鉀 降三高增免疫力

芋頭高纖高鉀 降三高增免疫力
馬鈴薯發芽挖掉就可以吃？專家：毒性飆升六倍

馬鈴薯發芽挖掉就可以吃？專家：毒性飆升六倍

熱門新聞

血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
裝在藥瓶裡的塑膠紙團，事實上是防止藥品碎裂的填充材。示意圖。（讀者提供）

藥瓶內塑膠紙啥用途？藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

2023-09-27 20:08
(取材自健康醫療網)

失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

2023-09-26 01:25
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

2023-09-22 05:08
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）

換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

2023-09-25 02:00

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看