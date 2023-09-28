頭髮變細軟非回春 恐是雄性禿 搶救得把握黃金期

雄性禿與基因、荷爾蒙有關，肥胖、痘痘肌、壓力大也會影響髮量。（Getty Images）

男性雄性禿不治療，掉髮情況恐會持續惡化。據研究，30歲男性雄性禿盛行率為30%，50歲增至50%，70歲時則增為80%。醫師提醒，當發現髮際線往後退變高、髮質變細、濕髮較容易看到頭皮時，可能是雄性禿前兆，雖然有口服藥、外用藥及植髮手術等治療方式，但若太晚期治療，沒有健康毛囊可使用，最後只能靠假髮改善外觀。

台灣的皮膚科醫師蔡宗樺表示，雄性禿與基因、荷爾蒙有關，肥胖 、油性痘痘肌、生活壓力大及抽菸也會影響。雄性禿發生原因，是頭皮毛囊中含有高濃度二氫睪固酮（DHT），可能縮短頭髮毛囊生長期，延長休眠期，毛囊會漸進式萎縮，導致頭髮數量減少，一旦錯過挽救落髮問題的黃金期，植髮手術也無法處理。

蔡宗樺有家族遺傳雄性禿問題，30多歲時前額有些退後、髮質變細，有M型禿時，便進行部分植髮、搭配口服藥，至今維持豐盛髮量。

皮膚科醫師朱冠州提醒，惡性睪固酮會讓毛髮休止期增長，導致頭髮不長、愈來愈細，若隨年紀增加，發現自己頭髮摸起來像嬰兒一樣細軟，「不要高興太早，這是毛囊萎縮，不是回春」。蔡宗樺說，頭髮覆蓋率與頭髮密度、直徑有關，當感覺頭髮稀疏、變細、可見頭皮時，髮量可能已經減少50%。

現行雄性禿治療方式，包括口服藥、植髮手術等，男性雄性禿分第一至第七期，朱冠州指出，口服藥對於第五期前的雄性禿治療都有效，可逐步改善；但若拖到第六期，頭頂上全光、側邊些微高，或第七期側邊位置只到耳朵，這時剩餘毛囊細小，藥物效果有限，大多只能透過植髮手術改善。提醒民眾在第三、四期應盡快治療，仍有機會挽救。

坊間傳聞，服用治療雄性禿口服藥恐影響性欲，蔡宗樺說，男性使用口服藥物，2%機率會導致性欲下降，但比率不高，因為藥物於體內代謝快，一天內即可代謝掉一半藥量，若服藥後影響性欲，停藥後即可恢復，且口服藥已於全世界使用十多年，雖然有人稱影響性功能，但影響因素多，學理上治療雄性禿藥物並不會永久影響性功能。