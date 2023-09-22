突破B肝治療瓶頸 816自然療法可消滅病毒

(取材自健康醫療網)

B型肝炎治療突破瓶頸！國際自然療法專家潘念宗9月於「量子醫學 」講座發表消滅病毒的新療法，透過BDORT（O環測試法）輔以肝炎標本檢測 ，施以水針灸「量子醫學816療法」，有效排除體內的「汞」、B肝病毒、石棉、整聯蛋白β-1（CD29）、過量電磁波、癌幹細胞（CD24、CD44、CD133）等，幫助A肝、B肝、C肝和愛滋患者恢復健康。

病症卡關 體內含汞恐有高度危險性

B型肝炎若不治療恐導致肝硬化或肝癌。然而，許多人並不知自己有B型肝炎。經過幾年COVID-19肆虐，潘念宗在治療確診者時，發現有些病患潛藏B型肝炎病毒，當排除體內的「汞」後，同時也消滅了B型肝炎病毒以及其他的病毒與毒素。

汞（mercury）是地殼中自然存在的元素，也是一種神經毒物，會傷害人體的中樞系統、腎臟、大腦，甚至造成先天缺陷。潘念宗說明，體內若有汞，會造成下述危害：

破壞粒線體，使細胞沒有能量，引發許多疾病。

汞會破壞染色體，使細胞癌化。破壞蛋白質，使細胞酵素遭到破壞。1997年証實，汞使細胞產生病態自由基，這種因為過量的氧化壓力產生病態自由基，會破壞細胞、組織，引發炎症甚至壞死。另外，汞使得抗藥性活動基因活躍，導致藥物失效。汞也會破壞免疫系統B細胞，施打疫苗 不易產生抗體。

如何檢測汞是否存在？潘念宗表示，可以透過化學測定、物理測定、量子測定來檢查。

化學測定：

女性常擦的口紅汞含量較高，可送到衛生單位用化學測定鑑別。

物理測定：

物理測定的部分，目前最尖端的儀器是蘇聯聖彼得堡大學研發的 RA915 雷射分離儀器設備，可以檢查到ppb的10億分之1（十的負九次方），即使微量也可檢測出來。

量子測定：

使用順勢療法，把汞試劑稀釋成濃度最低的10的負400次方，透過糾纏共振現象來確認是否有汞存在，是目前最嚴格的測定方法。

結合經絡穴位 量子醫學816療法利用水針灸排汞

潘念宗提及，許多人施打疫苗，打的是含防腐劑摻汞的室溫疫苗。汞對人體危害甚鉅，幾乎是人類病症的卡關者。例如乳癌病患體內若有汞，「治療也一定失敗」，他因此為病人實施「先排汞、後治療」的程序。汞就如火車頭，當汞排出體外時，能帶出後面很多車箱內的毒素，跟著一起排出體外，例如病毒、EMF、石棉、癌幹細胞（CD24、CD44、CD133）等毒素。

根據國際自然療法學院表示，自然療法是一種強調人體自癒力的醫學，提倡使用無副作用、無侵入性、無創傷性的方法改善病患的身體健康。主要分類有：能量醫學、環境醫學、運動醫學、情緒療法、草藥及營養療法、膳食療法、物理療法、水療法等。

潘念宗表示，「量子醫學816療法」是非常精準先進的量子醫學，消滅B型肝炎需要全身清淨解毒途徑（Full Body Detox Pathway），並具備BDORT（O環測試法）、20條經絡系統、23個穴位、順勢療法、量子光儀器、太陽風暴等5項原理的知識與臨床經驗。此療法使用9393噴液，可提高長壽基因蛋白、正常幹細胞、粒線能量系統與殺手性T淋巴球，殺死躲在細胞內的病毒，並且有效排除A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、愛滋病、登革熱等病毒。

以噴液體噴完全臉（約需3瓶共60cc ，噴400次）。 由於臉、耳、手、腳等有諸多穴位，用雙手掌輕輕將噴液塗擦整臉、兩耳與腳底。 噴過噴液後去排尿，體內毒素會隨著尿液排出。

大陽風暴對健康影響甚鉅 3招防堵

此外，潘念宗也發現，今年7、8月診治77個病例，原本毒素、病毒出現在不同的經脈位置，但太陽風暴一來，釋放爆發性輻射，使得患者毒素病毒多集中在足陽明胃經St12「缺盆穴」，故太陽風暴不可不慎。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）研究，近2百年來地球發生36次瘟疫，其中有27次與太陽風暴有關。通常人類身體約有2萬高斯EMF，但根據醫學研究顯示，病患臨終前的電磁波（EMF）會高到480,000 Gauss，尤其太陽風暴來臨時，人體電磁波更會高達4,320,000 Gauss。當太陽風暴來臨時，許多有病症的民眾感到身體不適，潘念宗除了使用順式療法標本的816新療法為病患診治，也提供幾個方法以減低危害：

盡量不出門，不得已需出門，最好攜帶可阻擋EMF的特別傘（檔汽車前窗玻璃的遮陽板材質）。 有太陽風暴的日子，回家要馬上洗澡，以降低EMF。 如何知道是否有太陽風暴？以BDORT手法持480,000 Gauss的磁鐵棒，指向當地天空，兩手容易拉開即是有太陽風暴。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59290

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